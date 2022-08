.

Accident in Kullu: कुल्लू में खड़ी कार से टकराया ARMY ट्रक Published on: 4 minutes ago

जिला कुल्लू के मुख्यालय के तहत आने वाले रामशिला में वीरवार सुबह आर्मी ट्रक ने एक कार को टक्कर मार (Accident in Kullu) दी. जिससे कार में सवार चालक की जान बाल-बाल बच गई. वहीं, सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही (Army truck collided with car parked in Ramshila) है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामशिला में सड़क किनारे एक कार पार्क की गई थी. उस समय चालक भी कार में ही मौजूद था, लेकिन चालक की जान बच गई. जबकि कार को काफी अधिक क्षति हुई है. चालक ने बताया कि जैसे ही उसने आर्मी ट्रक को अपनी ओर तेज गति में आते देखा वह दूसरी तरफ को लेट गया, जिससे उसका बचाव हुआ नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता (truck collided with parked car in kullu) था. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगामी कार्रवाई जारी है.