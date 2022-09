'बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दे रही जयराम सरकार हिमाचल के युवाओं के साथ कर रही धोखा'

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी द्वारा रविवार को सोलन शहर में प्रेसवार्ता का आयोजन (Aman Sethi press conference in Solan) किया. प्रेसवार्ता के दौरान बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में नियुक्तियां देने को लेकर वे प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर (Aman Sethi Allegations on Jairam Government) बरसे.

Himachal Seat Scan: देहरा विधानसभा क्षेत्र दोनों दलों में टिकट को लेकर माथापच्ची, जानिए इस साल क्या हैं चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले हम प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहे हैं. हिमाचल सीट स्कैन (Himachal Seat Scan) में आज हम देहरा विधानसभा क्षेत्र (Dehra Assembly Constituency Seat Ground Report ) के बारे में बात करने जा रहे हैं. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 10वीं विधानसभा सीट है. आइए जानते हैं, आखिर इस साल यहां क्या चुनावी समीकरण हैं...

हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने पर बलदेव तोमर ने कहा: हर साल 1000 करोड़ से होगा विकास

खाद्य आपूर्ति निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव तोमर शनिवार को पांवटा पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन (Baldev Tomar press conference in Paonta) किया. इस दौरान उन्होंने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद (Baldev Tomar on Hati community) किया. प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे.

धर्मशाला में आज से पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

हिमाचल के धर्मशाला में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास और सतत पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका उद्घाटन करेंगे. दरअसल पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 से 20 सितंबर तक यह सम्मेलन आयोजित कर रहा है.

शिमला के ठियोग में सड़क हादसा, टिप्पर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत

शिमला के ठियोग में एक व्यक्ति की टिप्पर की चपेट में आने से मौत हो (man dies after hit by tipper in theog) गई. मामला शनिवार देर रात का (Road accident in shimla) है.

कार्यक्रम में सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही भाजपा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खाली हाथ लौटीं वापस: नंदलाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है. रामपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. रामपुर से कांग्रेस विधायक नंदलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शिरकत करके खाली हाथ वापस लौट गई, हिमाचल को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी का दौरा फ्लॉप रहा.

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हाइड्रो पावर कंपनी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई 50 हजार कॉस्ट

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट मैसर्ज गुनाल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (Hydro Power Company in Himachal) की याचिका को 50,000 रुपये कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया है. दरअसर प्रार्थी कंपनी ने 18 अप्रैल 2022 को पुलिस स्टेशन पतलीकुहल में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 मार्च, 2022 को रायसन और बेंची गांव के कुछ ग्रामीण निर्माण स्थल पर आए और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया और लेबर शेड को भी ध्वस्त कर दिया. वहीं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने हालांकि, सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता और पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का दुरुपयोग किया.

हिमाचल में कर्मचारियों और पेंशनरों की ऐश, अक्टूबर में आएगा इतना कैश

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को एरियर (pay scale arrears payment hp) की रकम का भुगतान नगद किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. यानी एरियर का बिल वेतनमान से अलग बनेगा. वहीं, जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा. यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी स्पष्ट किया गया था.

'HRTC बसों से निकल रहा इतना धुआं कि प्रदेश सरकार का विकास हो गया Blur'

हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम की खस्ता हालत एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल आज सोलन में हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम की लॉन्ग रूट की बस की हालत देखकर सभी हैरान हो गए. शिमला-अमृतसर रूट की यह बस पूरी तरह से हांफती हुई नजर आई. वहीं, एचआरटीसी की खस्ता हालत पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

MANDI: सुंदरनगर में करंट लगने से चार बेसहारा बैलों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिले के सुंदरनगर में बिजली के करंट से बेसहारा चार बैलों की (bulls died due to electric current) दर्दनाक मौत हो गई है. नगर परिषद सुंदरनगर के तहत कंट्रोल गेट के समीप ये हादसा शुक्रवार रात को पेश आया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: रामपुर से बीजेपी के प्रचार रथ रवाना कर स्मृति बोलीं- अमेठी को तो जीत लिया, अब बारी रामपुर की