पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से पूर्व विधायक और खाद्य आपूर्ति निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव तोमर शनिवार को पांवटा पहुंचे और एक प्रेसवार्ता का आयोजन (Baldev Tomar press conference in Paonta) किया. इस अवसर पर उनके साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे. मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बलदेव तोमर ने कहा कि सिलाई क्षेत्र के विकास के लिए अब हर वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए स्टेट और केंद्र सरकार से (Budget for Tribal community in Himachal) आएगा. जिससे क्षेत्र में अच्छे से विकास हो सकेगा और यहां के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल पाएगी.

शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद: बलदेव तोमर ने कहा कि पिछले 55 वर्षों से जनजातीय दर्जा देने को लेकर यहां के लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन क्षेत्र को लोगों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र की मोदी सरकार ने शिलाई वासियों को जनजातीय दर्जा दे (Hati community get tribal status) दिया. जिसके लिए तोमर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्र में अमित शाह, जेपी नड्डा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद किया है. बलदेव तोमर द्वारा उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने हाटी के मुद्दे को उठाया.

55 वर्षों बाद मिला जनजातीय दर्जा: उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने हाटी मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया और 55 वर्षों तक लोगों का बेवकूफ बनाया, इन लोगों द्वारा एससी एसटी के लोगों को भड़काया जा रहा है और एक अलग ही आंदोलन चलाया जा रहा (Baldev Tomar on Hati community) है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने जनजातीय दर्जे को लेकर कभी कोई भूमिका नहीं निभाई और आज जब जनजातीय दर्जा मिल गया है तो आज भी वह लोगों को भ्रमित कर वोट की राजनीति खेल रहे (Tribal Status to Hatti community) हैं.

सुखराम चौधरी ने भी जताया आभार: इस दौरान ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने कहा कि जनजातीय दर्जा मिलने के बाद लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा लोग भ्रमित ना हो यह बेहद हर्ष का विषय है कि केंद्र में मोदी सरकार द्वारा शिलाई क्षेत्र की 154 पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिया गया है. उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का धन्यवाद किया जाना चाहिए.

