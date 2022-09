कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं कि अपने नाम से वोट मांगे, वीरभद्र सिंह की तस्वीर का है सहारा : जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के पोस्टर पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर होने और वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगने को लेकर हिमाचल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम पर जनता के बीच जा सकें और वोट मांग सके. (Jairam Thakur on Congress) (Jairam Thakur on Virbhadra Singh)

'सीएम जयराम को खुद पर ही नहीं विश्वास, जिन्होंने नहीं दिया रोजगार वो कर रहे युवा संकल्प रैली'

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के माइना में आयोजित महा सम्मेलन में प्रदेश की जयराम सरकार पर खूब हमला बोला. उन्होंने कहा सीएम जयराम ठाकुर को खुद पर ही विश्वास नहीं है और वह प्रधानमंत्री के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने पीएम मोदी द्वारा मंडी में निकाली जा रही युवा संकल्प रैली पर भी सवाल उठाए.

किन्नौर के ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान शून्य से कम

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई (Snowfall in kinnaur) है. जिससे तापमान शून्य से कम हो गया (Kinnaur temperature drops) है. जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है.

जयराम ठाकुर ने OPS को लेकर कही बड़ी बात, वीरभद्र सिंह को बताया मौजूदा हालात का जिम्मेदार

हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ओपीएस इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है. हिमाचल में ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस को लेकर कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है. (Jairam Thakur on OPS) (OPS in Himachal)

PM मोदी की रैली में भीड़ देखकर कांग्रेस के उड़ेंगे होश: सुरेश भारद्वाज

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर आज देश और प्रदेश के कांग्रेसी नेता बौखला चुके हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री के हिमाचल आने से भी आपत्ति हो रही है. मंत्री ने कहा कांग्रेस बताए कि पूर्व यूपीए सरकार ने हिमाचल को आज तक क्या दिया? उन्होंने कहा कि मंडी में होने वाली PM मोदी की रैली की भीड़ देखकर कांग्रेस के होश उड़ जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर...

आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, 28 सितंबर को होगी जयराम कैबिनेट की बैठक

आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर 28 सितंबर को होने वाली जयराम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है. कैबिनेट मंत्री मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा.(jairam cabinet meeting on 28 september)

शिक्षक ने थाने में मचाया जमकर उत्पात, पुलिसकर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों से की हाथापाई

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में वीरवार को एक शिक्षक ने थाना बंगाणा में जमकर उत्पात मचाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (Fight Between Teacher and Police in Una) है. वीडियो में शिक्षक पुलिस थाना में ही पुलिसकर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मारपीट करते हुए देखाई दे रहा है. उसे थाने में स्कूल की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में तलब किया गया (Teacher Viral Video Of Una) था. पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में शरारती तत्वों ने फूंकी शिक्षक की कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

चंबा में शरारती तत्वों के हौसले अब बुलंद होते जा रहे हैं. शरारती तत्व आए दिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसा ही कुछ चंबा जिले की चुराह तहसील के हस्लूंड गांव में पेश आया (mischievous elements set fire to car in chamba) है. जहां सड़क किनारे खड़ी कार को शरारती तत्वों ने आग लगा दी. ये कार एक जेबीटी शिक्षक पवन कुमार की थी. जिन्होंने रात को सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की थी.

अनुसूचित जाति का वोट साधने में जुटी कांग्रेस, कुल्लू में मनाया जायेगा संविधान सम्मान सम्मेलन

प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी अब लगातार बूथ स्तर पर बैठकें कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस 1 अक्टूबर को कुल्लू में संविधान सम्मान सम्मेलन (samvidhan samman sammelan in kullu) भी आयोजित करने जा रही है. इस संविधान सम्मान सम्मेलन के बहाने कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगी.

हिमाचल भाजपा को रथ यात्रा की नहीं, विदाई यात्रा की जरूरत: शिव कुमार

सोलन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने हिमाचल में भाजपा द्वारा निकाली जा रही रथ यात्रा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा को रथ यात्रा निकालने (Shiv Kumar Target BJP) के बजाए विदाई यात्रा निकालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता, जयराम सरकार को विदाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

