चंबा में शरारती तत्वों ने फूंकी शिक्षक की कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला Published on: 2 hours ago

चंबा में शरारती तत्वों के हौसले अब बुलंद होते जा रहे हैं. शरारती तत्व आए दिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसा ही कुछ चंबा जिले की चुराह तहसील के हस्लूंड गांव में पेश आया (mischievous elements set fire to car in chamba) है. जहां सड़क किनारे खड़ी कार को शरारती तत्वों ने आग लगा दी. ये कार एक जेबीटी शिक्षक पवन कुमार की थी. जिन्होंने रात को सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की थी. सुबह जब कार मालिक मौके पर पहुंचे तो अपनी गाड़ी की हालत देख वे स्तब्ध रह गए. उसने बिना समय गवाएं नकरोड़ पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीते वर्ष भी इसी स्थान पर हुंडई आई टेन, आल्टो 800 और एक मारूति कार को शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया (car set to fire in chamba) था. अब दोबार इसी स्थान एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है. आप भी देखें ये वीडियो...