मंडी : आगामी विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा छाया (OPS in Himachal) हुआ है. कांग्रेस इसी मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कर्मचारी भी इस मांग को लेकर डटे हुए हैं. इस बीच ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान (Jairam Thakur on OPS) दिया है. दरअसल शनिवार को होने वाली पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर भी मंडी में ही हैं, रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपीएस पर भी सवाल हुए. मुख्यमंत्री ने ओपीएस लागू करने को लेकर भी बड़ी बात कही है. (Jairam Thakur in Mandi) (PM Modi Rally in Mandi) (PM Modi Himachal Visit)

वीरभद्र सिंह हैं जिम्मेदार- सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ओपीएस एक मुद्दा है लेकिन कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि साल 2003 में जब ओपीएस लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे. एनपीएस लागू करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही सबसे पहले एमओयू पर साइन किया था. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज जो कांग्रेसी ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे. अब चुनाव में उनकी तस्वीर पोस्टर पर लगाकर ओपीएस के मुद्दे पर वोट मांग रहे नेता, अपने शीर्ष नेता के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं. (Jairam Thakur on Virbhadra Singh)

ओपीएस को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान

20 साल बाद क्यों याद आया ओपीएस- जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में ओपीएस आया और साल 2007 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त ओपीएस को लेकर कोई मांग नहीं उठी. साल 2012 में एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और वीरभद्र सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने. उस वक्त ओपीएस क्यों लागू नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल बाद ओपीएस की मांग को इस तरह उठाया जा रहा है कि जैसे ये जयराम ठाकुर ने लागू किया है. 2003 के बाद चुप बैठी कांग्रेस आज हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा रही है.

OPS को लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ का हवाला झूठा- सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने का हवाला देती है लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इन दोनों राज्यों में ओपीएस लागू हो गया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के साथ एक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे, जहां वो पीएम मोदी से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने ओपीएस का ऐलान तो कर दिया है लेकिन ये संभव नहीं है इसलिये आपका सहयोग चाहिए.

कांग्रेस के कहने से लागू नहीं हो जाएगा ओपीएस- सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले कई दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी. ऐसे में कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. क्योंकि ओपीएस सिर्फ कांग्रेस के कहने भर से लागू नहीं हो जाएगा. दरअसल कांग्रेस ने ओपीएस को चुनावी मुद्दा बनाते हुए हिमाचल में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हवाला दिया जा रहा है, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार है. (Himachal Congress on OPS) (Himachal Employees News)

मोदी है तो मुमकिन है ओपीएस- ओपीएस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा (Jairam Thakur on OPS) कि हमारी सरकार कर्मचारियों के मुद्दे पर गंभीर है और अब तक कर्मचारियों की अधिकतर समस्याओं का निवारण किया गया है. ओपीएस को लेकर भी मंथन चल रहा है, इसको लेकर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र के सहयोग के बगैर ओपीएस लागू नहीं हो सकता, इसलिये पीएम मोदी इस मुद्दे पर कोई फैसला लें तो ओपीएस लागू करना संभव हो सकता है. जब पीएम मोदी चाहेंगे और इस मुद्दे पर विचार करेंगे तभी ये मुमकिन होगा.

