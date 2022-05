CM JAIRAM THAKUR: 27 मई को कुल्लू दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, ISBT Patlikuhal की रखेंगे आधारशिला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगामी 27 मई को जिला कुल्लू के एक दिवसीय (CM JAIRAM THAKUR VISIT KULLU) प्रवास पर होंगे. अपने दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर पतलीकूहल में अन्तर्राजीय बस अड्डा (आईएसबीटी) की (Foundation Stone of ISBT Patlikuhal) आधारशिला भी रखेंगे.

Himachal Cabinet Decision: जनता को बधाई! अब ग्रामीण इलाकों में नहीं आएगा पानी का बिल

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म (Himachal Cabinet Decision) हो गई है और 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल (HP Cabinet decision 2022) ने मुहर लगा दी है. ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुफ्त मिलेगा, इसी महीने से अब पानी का कोई बिल नहीं आएगा.

दिल्ली के Deputy CM सिसोदिया के खिलाफ ऊना में आपराधिक मानहानि का केस दायर, जानें कारण

वीरवार शाम अनूप केसरी और उनके अधिवक्ता संजीव फांडा (case filed against Delhi Deputy CM) ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए इस बात का खुलासा किया. अनूप केसरी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) ने उनके खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन उनके जवाब नहीं देने के चलते आपराधिक मानहानि का यह मुकदमा दायर किया गया.

Himachal Cabinet Meeting Today: HRTC की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट

हिमाचल कैबिनेट ने एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट को (Decision in Himachal cabinet meeting) मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने एचआरटीसी को 360 नई बसें खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने 160 करोड़ रुपए लोन के लिए गारंटी की भी मंजूरी दी. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी 1 मई से पानी के बिल नहीं देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है. पूरी खबर में पढ़ें सभी महत्वपूर्ण निर्णय...

Food Safety Department Bilaspur: झंडूता और दाड़ीबाड़ी में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, विभिन्न दुकानों से भरे 10 सैंपल

फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर की टीम (Food Safety Department Bilaspur) ने झंडूता और दाड़ीबाड़ी क्षेत्र में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान मौके पर कुछ दुकानों से सरसों व रिफाइंड तेल के 10 सैंपल जांच के भरे हैं. जिसको जांच के लिए कंडाघाट जिला सोलन लैब में भेजा गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बिलासपुर, घरेलू कार्यक्रम में की शिरकत

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) गुरुवार को बिलासपुर (JP Nadda reached hometown Bilaspur) पहुंचे. जेपी नड्डा घरेलू कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली से कुछ घंटे के लिए बिलासपुर पहुंचे थे. कुछ घंटे तक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जेपी नड्डा वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

Himachal Assembly Elections 2022 से पहले प्रेम कुमार धूमल का बड़ा बयान, बोले - पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे चुनाव

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (himachal assembly elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव से पहले बड़ा बयान (dhumal statement on contest in himachal assembly elections ) दिया है. उन्होंने कहा है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो जरूर लड़ेंगे.

SHIMLA SMART CITY PROJECT: तीसरी 'आंख' रखेगी नजर, चप्पा-चप्पा रहेगा CCTV कैमरे की जद में

पहाड़ों की रानी शिमला में अब तीसरी आंख से बचना मुश्किल होगा.चप्पे-चप्पे पर यानि 88 जगहों पर 209 सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras in shimla)हर आने-जाने वाले की गतिविधियों पर नजर रखेंगे.स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (Shimla Smart City Project)के तहत बजट जारी हो चुका और जून में काम पूरा हो जाएगा.

बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ नारेबाजी: विधायक जी 'होश' में आओ..स्कूल फगवाना में खुलवाओ

बंजार विधानसभा के फगवाना गांव के लोगों ने वीरवार को विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ धरना(Demonstration against Banjar MLA) दिया. जनता ने बंजार विधायक होश में आओ के नारे लगाकर हाईस्कूल फगवाना में खोलने की मांग की.

steel industry in Una: इस्पात उद्योग में 7 श्रमिक घायल, इस वजह से हुआ हादसा

ऊना के औद्योगिक क्षेत्र बाथड़ी (Bathri Industrial Area in Una) में सरिया बनाने वाले इस्पात उद्योग में बुधवार को बॉयलर में डाला मॉल्टन आयरन (पिघला लोहा) उबल कर बाहर आने के चलते 7 श्रमिक घायल (7 workers injured in steel industry in Una) हो गए. घायल मजदूरों के बयान दर्ज करने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता लग पाएगा. फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.