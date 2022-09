महिलाओं के प्रति अपनी सोच का कांग्रेस करे इलाज, भाजपा की नीतियों से जनता खुश: बबीता फोगाट

भाजपा नेता और रेसलिंग खिलाड़ी बबीता फोगाट (Babita Phogat press conference in shimla) ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाने (Babita Phogat on Himachal congress)साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश के नेता महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, वह शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के हालिया बयान से सिद्ध होता है. पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में खाई में गिरी जेसीबी लोडर मशीन, 1 की मौत 2 घायल

किन्नौर जिले में जेसीबी लोडर मशीन सड़क से नीचे सतलुज नदी के किनारे जा गिरी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत (loader machine fell into ditch in Kinnaur) और दो लोग घायल हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

रंगड़ों के काटने से भी हो सकती है आपकी मौत, ऐसे करें बचाव

शिमला जिले के रामपुर में बीते दिनों रंगड़ों के हमले से मां बेटी की मौत हो गई थी. ये रंगड़ काफी खतरनाक होते हैं. अगर समय पर इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है. आईजीएमसी शिमला में हर साल 1 से 2 मामले ऐसे आते हैं, जिनकी मौत रंगड़ के काटने से होती (Death due to Hornet attack) है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रंगड़ काट ले तो क्या करें....

रामलाल ठाकुर के पक्ष में उतरी बिलासपुर कांग्रेस, कहा: कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है हर पदाधिकारी

बिलासपुर कांग्रेस भी अब नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर के पक्ष में उतर आई (Bilaspur congress on Ramlal Thakur resignation) है. बिलासपुर कांग्रेस का कहना है कि हमारा हर पदाधिकारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. पढ़ें पूरी खबर....

महंगाई से पार पा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: इंदु गोस्वामी

BJP Mahila Morcha conference organized in Nahan: नाहन स्थित एसएफडीए हॉल में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने नाहन में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं को भीड़ को देखते इस सम्मेलन को अद्भुत सम्मेलन करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने इस को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

आम आदमी पार्टी का दावा, किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्टस में स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने दस गारंटियां जनता को दी है. वहीं, किन्नौर में भी अब आम आदमी पार्टी हरकत में आ गई है और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. आम आदमी पार्टी किन्नौर के प्रवक्ता प्रभु कांत नेगी ने दावा किया है कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका दे तो हिमाचल में आप की सरकार बनते ही जनता की समस्याओं को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

Road Accident in Solan: सोलन में बाइक और पिकअप की टक्कर

हिमाचल के जिला सोलन में सड़क हादसा हुआ (Road Accident in Solan) है. यहां एनएच-5 पर ब्रुरी में बाइक और पिकअप की टक्कर हुई (Bike and pickup collide in Solan) है. जिससे एक अन्य गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं, बाइक सवार को हादसे में हल्की चोटें आई है.

मेडिकल खर्च न मिलने से नाराज PNB पेंशनर्स, सम्मेलन में रिटायर बैंक कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा

ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन (PNB Pensioners and Retired Association Himachal) की हिमाचल इकाई का राज्य स्तरीय त्रैवार्षिक सम्मेलन आज को सोलन में सम्पन्न हो (triennial conference concluded in Solan) गया. सम्मेलन में पेंशन ऑपरेशन और मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति न होने के मुद्दे प्रमुखता से उठाया गया.

'बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दे रही जयराम सरकार हिमाचल के युवाओं के साथ कर रही धोखा'

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी द्वारा रविवार को सोलन शहर में प्रेसवार्ता का आयोजन (Aman Sethi press conference in Solan) किया. प्रेसवार्ता के दौरान बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में नियुक्तियां देने को लेकर वे प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर (Aman Sethi Allegations on Jairam Government) बरसे.

हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने पर बलदेव तोमर ने कहा: हर साल 1000 करोड़ से होगा विकास

खाद्य आपूर्ति निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव तोमर शनिवार को पांवटा पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन (Baldev Tomar press conference in Paonta) किया. इस दौरान उन्होंने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद (Baldev Tomar on Hati community) किया. प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे.

