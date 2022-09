AAP और कांग्रेस की गारंटियों में नहीं पड़ेगी जनता: CM जयराम ठाकुर

Himachal Assembly Election 2022,हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस प्रदेश के लोगों को विभिन्न प्रकार की गारंटियां देने में लगी है, लेकिन प्रदेश की जनता इन पार्टियों के प्रलोभन में नहीं आएगी. यह बात वीरवार को सर्किट हाउस ((CM Jairam Mandi tour) मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कही.

धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बस का 5 रूटों पर आज ट्रायल, सफल हुआ तो मिलेगा फायदा

आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी (Smart City Dharamshala) के तहत इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल 5 रूटों पर किया जा रहा(Electric Bus Trial in Dharamshala) है. अगर ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही धर्मशाला को एक बड़ी सौगात मिलेगी.

अब मिस अर्थ का ताज जीतने जाएगी हिमाचल की बेटी वंशिका परमार

हिमाचल की बेटी वंशिका परमार दिल्ली में मिस अर्थ इंडिया 2022 (Miss Earth India Winner Vanshika Parmar) का खिताब जितने के बाद अब फिलीपींस में मिस अर्थ 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व (Miss Earth 2022 in Philippines) करेंगी. जिसमें 90 से अधिक देशों की सुंदरियां हिस्सा लेंगी.

सोलन पहुंचे उमंग सिंघार, बोले- जमीनी आकलन के बाद कांग्रेस में तय होगा उम्मीदवार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के मद्देनजर वीरवार को केंद्रीय आला कमान द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार सोलन पहुंचे (Umang Singhar reached Solan). बता दें कि वह 11 सितंबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के बारे में पूरा फीडबैक लेंगे.

हिमाचल में स्क्रब टायफस से मरीज की मौत, अब तक 56 पॉजिटिव मामले

हिमाचल में स्क्रब टायफस से मौत का मामला सामने आया (man dies of scrub typhus in himachal) है. सोलन के एक मरीज की आईजीएमसी में इलाज के दौरान मौत हुई है. हिमाचल में स्क्रब टायफस के मामले हर साल सामने (Scrub Typhus in Himachal) आते हैं.

पीएम मोदी की 24 सितंबर को मंडी में रैली, बिलासपुर और कांगड़ा का दौरा भी तय

Himachal Assembly Election 2022, के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सिंतबर को हिमाचल के दौरे पर (PM Modi Himachal visit on September 24) आएंगे. जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भाजयुमो की रैली को (PM Modi Mandi visit on 24 September) संबोधित करेंगे.

हमीरपुर में आउटसोर्स महिला कर्मी ने किया सुसाइड, पुलिस कर रही जांच

एनआईटी हमीरपुर में कार्यरत महिला आउटसोर्स कर्मी ने (Woman commits suicide in Hamirpur) जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली.महिला ने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच (Suicide case registered in Hamirpur) शुरू कर दी है.

हमीरपुर में सुक्खू बोले- आप मुझे विधायक की ताकत दीजिए, विधायकों के समर्थन से उच्च कुर्सी पर जाऊंगा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. बुधवार को नादौन में आयोजित युवा कांग्रेस सम्मेलन में हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी युवाओं से कांग्रेस का (Sukhwinder Singh Sukhu in Hamirpur) समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अब नादौन को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना है. मुझे आप विधायक की ताकत दीजिए. मैं विधायकों के समर्थन से उच्च कुर्सी पर जाने की कोशिश करूंगा.

बिलासपुर में ड्रंक एंड ड्राइव पर होगा 15 हजार का चालान, 3 चालकों से वसूला जुर्माना

नशा कर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए जिला बिलासपुर में एक विशेष अभियान चलाया गया है. जिसके तहत नाके लगाकर वाहन चालकों की जांच की जा रही है. अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव (DRUNK AND DRIVE CHALLAN IN BILASPUR) करता हुआ मिलेगा तो 15 हजार का चालान काटा जाएगा. अभी तक 3 चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है.

सीएम जयराम और अनिल शर्मा कमरा नंबर 103 में मिले, दरवाजा खुलते ही चर्चाओं का दौर शुरू

Himachal Assembly Election 2022, मंडी में सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक अनिल शर्मा की बंद कमरे में करीब आधा घंटा मुलाकात हुई. सर्किट हाउस का कमरा नंबर 103 जब मुलाकात के बाद खुला तो प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू (Jai Ram Thakur and Anil Sharma meet in Mandi ) हो गया. दोनों के बीच क्या बात हुई यह तो अभी तक साफ नहीं है.

ये भी पढ़ें: राजकुमार की मानसिकता से अभी भी नहीं जा रही राजशाही: भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता