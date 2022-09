मंडी: Himachal Assembly Election 2022 , हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस प्रदेश के लोगों को विभिन्न प्रकार की गारंटियां देने में (CM Jairam on Congress and Aam Aadmi Party) लगी है, लेकिन प्रदेश की जनता इन पार्टियों के प्रलोभन में नहीं आएगी. यह बात वीरवार को सर्किट हाउस (CM Jairam Mandi tour) मंडी में पत्रकारों से बातचीत (CM Jairam press conference in Mandi) के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कही. उन्होंने गारंटियां देने के सवाल के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी का का प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है.

कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं: जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं तो ऐसे में प्रदेश की जनता उनकी गारंटियों पर कोई गौर करने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग न तो विरोधी दलों की बातों को सुन रहे और न ही उनकी किसी बात को मान रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश में विकास के दम पर आने वाले समय में भाजपा की सरकार एक बार फिर से प्रदेश में बनेगी.

अधिवक्ता की संदिग्ध मौत की होगी जांच: वहीं, उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर विरोधी दल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है. उन्होंने मंडी के रहने वाले सीबीआई के अधिवक्ता की संदिग्ध मौत की जांच करने की बात भी कही. उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन शिलान्यास के लिए रवाना हो गए.