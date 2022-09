शिमला : हिमाचल में स्क्रब टायफस से एक मरीज की मौत हो (man dies of scrub typhus in himachal) गई है. मरीज सोलन का रहने वाला था और आईजीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था. इस साल हिमाचल में स्क्रब टायफस से मौत का ये पहला मामला है. गौरतलब है कि हर साल हिमाचल में स्क्रब टायफस (Scrub Typhus in Himachal) के कई मामले सामने आते हैं.

56 पॉजिटिव मामले- इस साल अब तक स्क्रब टायफस के 600 संदिग्धों का टेस्ट हुआ जिसमें से 56 मामले पॉजिटिव (Scrub Typhus Cases in Himachal) मिले हैं. लेकिन अब हिमाचल में एक बार फिर स्क्रब टायफस जानलेवा हो गया है. सोलन के 55 साल के मरीज को आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था. जहां मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां बुधवार देर शाम उसकी मौत हो गई. (अपडेट जारी...)