यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद कैसे हैं हालात, देखिए सेटेलाइट तस्वीरें और वीडियो

यूक्रेन में युद्ध (ukraine russia crisis) शुरू होने के बाद वहां के हालात चिंताजनक हैं. मीडिया में अलग-अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूस की सैन्य गतिविधि की तस्वीरें जारी की हैं. यूक्रेन पर रूस के हमले की घोषणा के बाद हालात चिंताजनक होने का पता इसी बात से चलता है कि यूक्रेन की सड़कों पर बड़ी संख्या में रूसी सैन्य वाहन तैनात किए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सदन में गूंजा ऊना ब्लास्ट मामला, CM बोले: दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

ऊना पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पुलिस ने कंपनी के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी. मामले की जांच की जा रही है. वहीं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये दर्दनाक घटना (Mukesh Agnihotri on una blast) है. मंत्री को जानकारी क्यों नहीं थी, मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का लगाया आरोप, सीएम जयराम ने दिया जवाब

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र (hp vidhan sabha budget session) के दूसरे दिन प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिस भी अधिकारी ने विधायक की जासूसी का मैसेज किया है उस पर कार्रवाई करें. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय विधायकों से जुड़ा है और ऐसे आदेश-निर्देश सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...



सोलन: यूक्रेन से वापस पहुंचने वाली हैं हिमाचल की बेटी नितिका वालिया, सरकार का किया धन्यवाद

यूक्रेन-रूस में जंग शुरू (Ukraine-Russia war) हो गई है, ऐसे में यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में भारतीय दूतावास जुटा हुआ है. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नितिका वालिया भी ने भी यूक्रेन से वापसी कर ली है. चिकित्सक बनने का सपना लेकर यूक्रेन गई नितिका इस प्रकार फंस (Nitika Walia returned to Himachal) जाएगी इसका अंदाजा न तो उसे था और न ही परिजनों को. लेकिन अब परिवार की चिंता खत्म हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम राज में माननीयों पर दूसरी बार मेहरबानी, यात्रा भत्ता बढ़ाने के बाद अब एक करोड़ का सस्ता लोन

हिमाचल प्रदेश में अब माननीय एक करोड़ तक का सस्ता लोन ले सकेंगे. पहले ये सीमा पचास लाख रुपए थी. हालांकि अभी अधिसूचना कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए हुई है. माननीयों के लिए इसी सत्र (himachal assembly budget session) में बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का होगा समाधान! जयराम सरकार ने गठित की कमेटी

जयराम सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों (government employees in himachal) पर जमकर मेहरबानी दिखा रही है. हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान मिलेगा. इसी कड़ी में जयराम सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के समाधान (salary discrepancies of the employees in Himachal) को लेकर वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना को जल्द मिलेगी अनाज मंडी, सतपाल सिंह सत्ती ने किया भूमिपूजन

ऊना में अनाज मंडी (grain market in una) का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा. कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अनाज मंडी के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये रुपए का बजट स्वीकृत किया था. जिसमें से करीब 45 लाख रुपये की लागत से इसकी बाउंड्री वॉल का काम पूरा किया जा चुका है. वित्त राज्य आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती (satpal singh satti on grain market) ने कहा कि अनाज मंडी का निर्माण कार्य पूरा कर समयबद्ध किसानों को समर्पित किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...



सोलंग नाला में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ देख झूम उठे सैलानी

पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सोलंग नाला में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया (snowfall in manali solang nala) है. बर्फ देखने की चाह में बाहरी राज्यों से लगातार पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं. जिला प्रशासन की और से पर्यटकों व स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से मनाही की (tourist enjoying snowfall in manali) गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बारिश ने खोली नगर परिषद कुल्लू की व्यवस्थाओं की पोल, घरों में घुसा पानी

जिला कुल्लू में बीते 2 दिनों से जहां बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. जिस कारण लोगों को काफी परेशानी (Rain and snowfall continue in Kullu) का सामना करना पड़ रहा है. वीरवार सुबह कुल्लू शहर में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, सड़क मार्ग बंद...बिजली व पानी की आपूर्ति बाधित

हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं सहित किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी (Heavy snowfall continues in Kinnaur) है. जिसके कारण जिले में तापमान में भारी गिरावट आई है. जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से मनाही की (snowfall in Kinnaur) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

