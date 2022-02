कुल्लू: जिला कुल्लू में बीते 2 दिनों से जहां बारिश का दौर जारी (rainfall in kullu) है, तो वहीं अब पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सोलंग नाला में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया (snowfall in manali solang nala) है. मनाली से बर्फ देखने की चाहत में नेहरू कुंड पहुंचे पर्यटकों ने ताजा हिमपात का आनंद लिया और आसमान से गिरती बर्फ के नजारे को अपने-अपने कैमरों में कैद (tourist enjoying snowfall in manali) किए.

बीते दिनों रोहतांग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई, लेकिन अब एक बार फिर से मनाली के साथ लगते इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. फरवरी माह में हो रही बर्फबारी मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी (himachal weather update) है. ऐसे में आने वाले समय में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने भी जिला कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है.

जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है कि वह मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करें. इसके अलावा मनाली लेह मार्ग के बारालाचा दर्रे सहित तंगलंगला व लाचुंगला में भारी हिमपात हो रहा है, जिससे बीआरओ की मनाली लेह मार्ग बहाली प्रभावित हुई है. बीआरओ केलांग से सरचू की ओर बढ़ते हुए बारालाचा दर्रे के पर्यटन स्थल पटसेउ में पहुंच गया है, लेकिन दो फीट से अधिक हिमपात होने से उन्हें दारचा की ओर हटना पड़ा है.

एसडीएम मनाली डॉ. सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि अटल-टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बंद है. पर्यटकों को नेहरू कुंड तक ही जाने की अनुमति है. उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि उंचाई वाले क्षेत्रों, जहां अत्यधिक हिमापत हो रहा है वहां ना जाएं.

