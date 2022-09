धर्मशाला: नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New Pension Scheme Employees Federation) की हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर क्रमिक अनशन की अपील पर आज कांगड़ा और चंबा के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में क्रमिक अनशन शुरू (Employees Hunger strike in Dharamshala) किया. उन्होंने सरकार ने मांग उठाई है कि जब तक उनकी पेंशन बहाली नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा के बाद विधानसभा और पंचायत स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

संघ ने प्रदेश में एक लाख 35 हजार कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली (Demand of OPS in Himachal) की जोर शोर से मांग रखी है. कांगड़ा जिले के प्रधान रजिंदर मन्हास और चंबा जिले के प्रधान सुनील जरयाल ने बताया कि कांगड़ा और चंबा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारी इस भूख हड़ताल में भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी 24 घंटे के लिए इस क्रमिक अनशन पर (Hunger strike in Dharamshala for OPS) बैठेगा.

इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैध और राज्य उपाध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि सरकार लगातार पेंशन बहाली पर केंद्र का रोना रो रही है, जबकि पेंशन बहाली पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है. तभी आज भी पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही मिल रही है. इसके साथ ही जिला महासचिव अनीश धीमान और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संतोष पराशर ने कहा कि अगर सरकार की निंद अब भी नहीं टूटी तो हर विधानसभा में यह अनशन शुरू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का ऐलान, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो चुनावों में भुगतना होगा खामियाजा