किन्नौर में प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देकर छात्रा से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

हिमाचल के किन्नौर जिले में शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार (minor school girl in kinnaur ) करने वाला मामला सामने आया है. जहीं, एक स्कूल की लड़की से प्रिंसिपल की अश्लील हरकत (principal molested minor school girl in kinnaur) करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है.

कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह की गाड़ी खाई में गिरी, MLA समेत 5 लोग बाल-बाल बचे

बुधवार शाम सोलन जिले के चायल में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पंजाब के कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह की चायल में गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर (Rana Gurjeet Singh Car Fell Down) गई. गाड़ी खाई में पलटने के बाद एक पेड़ से टकरा कर रुक गई. जिससे गाड़ी में सवार 5 लोगों की जान (road aacident in chail) बाल-बाल बच गई.

सोलन में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत, दो युवकआईजीएमसी रेफर

एनएच 5 पर टिकरी मोड़ के पास ट्रक और (road accident on NH 5) पिकअप में भिड़ंत हो (road accident in solan) गई. इस हादसे में दो युवकों को गंभीर चोटें आई. जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह एनएच 5 पर टिकरी मोड़ पर ट्रक और पिकअप में टक्कर हो (Truck and pickup clash in Solan) गई , जिसमें पिकअप में सवार दोनों युवकों को गंभीर चोट आई. चालक को जहां , शिमला आईजीएमसी रेफर (Shimla IGMC Refer) मौके से किया गया. वहीं, दूसरे युवक को कंडाघाट अस्पताल में प्राथमिक (First Aid at Kandaghat Hospital) इलाज के बाद शिमला आईजीएमसी रेफर किया गया.

अराजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की मांग, उत्कृष्टता अवार्ड में की गई बंदरबांट की हो निष्पक्ष जांच

हिमाचल प्रदेश वन अराजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारी महासंघ (Himachal Non Gazetted Employees Federation) ने वन विभाग में दिए गए उत्कृष्टता अवार्ड पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और उत्कृष्टता अवार्ड में बंदरबांट करने के आरोप लगाए हैं.

केंद्र ने की एसडीआरएफ की दूसरी किश्त जारी, सीएम जयराम ने 171.20 करोड़ मिलने पर जताया आभार

हिमाचल को केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) 2022-23 की दूसरी किश्त के रूप में 171.20 करोड़ रुपये जारी कर दिए. सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के प्रभावितों को राशि दी जा सकेगी.

himachal high court, शिमला डेवलपमेंट प्लान से जुड़े मामले में सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (himachal high court)से शिमला डेवलपमेंट Shimla Development Plan प्लान-2041 से जुड़े मामले में राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादी योगेंद्र मोहन सेनगुप्ता व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने फिलहाल नगर निगम शिमला को नोटिस जारी नहीं किया है.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने ठियोग से जताई टिकट की दावेदारी, आलाकमान को दी ये नसीहत

हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर (Former Himachal Congress President Kuldeep Rathore) ने भी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश की है. राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. इसके लिए उन्होंने बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में आवेदन भी किया. इस दौरान राठौर ने पैराशूट से आने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही टिकट आवंटन में तरजीह देनी चाहिए. इस पर आलाकमान विचार करे.

पांवटा पुलिस ने पकड़ा बाइक चोर गिरोह, 2500 में कबाड़ियों और हरियाणा में बेचते थे मोटर साइकिल

हिमाचल के पांवटा साहिब में पुलिस ने बाइक चोर के गिरोह को पकड़ा (Paonta police caught bike thief gang) है. पुलिस ने बाइक गिरोह से 20 मोटर साइकल रिकवर की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (Three accused bike thief arrested in Paonta) है.

केलांग पुलिस ने झारखंड में पकड़ा फरार आरोपी, मालिक के 2 लाख रुपए लेकर भागा था

केलांग पुलिस ने झारखंड के लोहरदगा जिले के एक गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार (Keylong police caught accused in Jharkhand) करने में सफलता हासिल की है. आरोपी मालिक के 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी से 1 लाख 83 हजार रुपया भी बरामद किया है. पुलिस आरोपी को केलांग लेकर निकल गई है. यहां लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Chitta Recovered in Rampur: रामपुर में कैंटर चालक से चिट्टा बरामद, जांच में जुटी पुलिस

नशे के खिलाफ रामपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में बुधवार को रामपुर पुलिस ने एक बार फिर चिट्टा तस्करों को दबोचने में सफलता (Chitta Recovered in Rampur) हासिल की है. पुलिस ने मुख्य रामपुर के एचएस खनेरी के समीप एक कैंटर (ट्रक) चालक से करीब 7.18 ग्राम चिट्टा बरामद (Chitta recovered from truck driver in Rampur) किया. पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस की दस चुनावी गारंटी के बीच कौल सिंह के गारंटीड बोल, सत्ता हाथ आई तो मंडी से हो सकता है CM