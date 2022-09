सोलन: एनएच 5 पर टिकरी मोड़ के पास ट्रक और (road accident on NH 5) पिकअप में भिड़ंत हो (road accident in solan) गई. इस हादसे में दो युवकों को गंभीर चोटें आई. जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह एनएच 5 पर टिकरी मोड़ पर ट्रक और पिकअप में टक्कर हो (Truck and pickup clash in Solan) गई , जिसमें पिकअप में सवार दोनों युवकों को गंभीर चोट आई. चालक को जहां , शिमला आईजीएमसी रेफर (Shimla IGMC Refer) मौके से किया गया. वहीं, दूसरे युवक को कंडाघाट अस्पताल में प्राथमिक (First Aid at Kandaghat Hospital) इलाज के बाद शिमला आईजीएमसी रेफर किया गया.

हादसा कैसे हुआ पता नहीं: घायल युवक रजत ने बताया कि वह चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहे थे. अचानक टिकरी मोड़ के पास उनकी टक्कर ट्रक से (accident on chandigarh shimla road) हो गई. वहीं, दूसे साथी सौरव को भी चोटें आई है. वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के साथ शिमला की एक गाड़ी लुधियाना से सब्जी छोड़कर वापस आ रही थी. उसमें सवार युवक अनुज सेन ने बताया हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चला.

चंडीगढ़ से वापस लौट रहे थे: जानकारी के अनुसार जिला शिमला की गाड़ी बीती शाम चंडीगढ़ सब्जी लेकर गई थी. आज सुबह जब वह वापस चंडीगढ़ से शिमला की ओर आर रही थी, तभी एनएच 5 पर टिकरी मोड़ के पास अचानक दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई ,जिसके बाद पिकअप में सवार दोनों युवकों रजत और सौरव को चोट आई. वहीं ,पुलिस ने भी मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.