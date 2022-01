हिमाचल में शादी समारोह में खाना परोसने की अनुमति, इवेंट रजिस्टर पोर्टल पर आ रहे धड़ाधड़ आवेदन

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (corona cases in himachal) को देखते हुए सरकार ने शादियों, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पहले अनुमति अनिवार्य की है. जारी आदेश में कहा गया है कि भोजन परोसने वक्त डिस्पोजेबल कप और प्लेट का ही प्रयोग करना होगा. इसके अलावा आयोजकों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol in hp) भी फॉलो करना होगा.

हिमाचल सरकार द्वारा नई खेल नीति (sports policy of Himachal ) को मंजूरी दिए जाने पर नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा सरकार नई खेल नीति (Ramlal Thakur on sports policy) के नाम पर सभी को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.

मंडी में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 7 तक (seven people died in mandi) पहुंच गई है. जहरीली शराब मामले (sit investigation liquor case mandi) की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है. मामले की गंभीरता को देखते (mandi poisonous liquor case) हुए प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 8-8 लाख रुपये राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की है.

प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री और नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने नम्होल क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसे बचना चाहिए. युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलकूद में अपना भविष्य बनाने की जरूरत है.

सतलुज नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की (One person died in satlej river) मौत हो गई है. युवक एक शिकारी था और सतलुज नदी में मछलियां पकड़ने गया था. युवक पानी के बीच विस्फोट करके मछलियां पकड़ने की फिराक में था, लेकिन समय पर वह विस्फोटक पदार्थ पानी में नहीं फेंक पाया और उसके हाथ में ही विस्फोट हो गया. जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. वहीं, इलाज के दौरान व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई. जबकि इस घटना में घायल एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है.

हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले (Corona Infection in himachal) तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में हिमाचल सरकार कुछ बंदिशें (Covid Restrictions in himachal)लगा सकती है. बुधवार को प्रदेश में 3148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत भी हुई है. प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,892 पहुंच गई है. स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया तो मामले इसी गति से बढ़ते जाएंगे और जल्द ही बंदिशे भी बढ़ाना पड़ेगा.

बुधवार देर शाम को दौलतपुर चौक-मुबारिकपुर-ऊना मुख्य सड़क के अंतर्गत मवाकोहलां में चार युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु का समाचार है. घटना में तीन (collision between two bikes in Una) युवकों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर चौक लाया गया. जहां उसने घावों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया.

धर्मपुर-कंडा सड़क पर थड़े का ठाकुरद्वारा में भूस्खलन होने के कारण निर्माणाधीन दो मंजिला भवन समेत एक अन्य भवन जमींदोज (landslide in dharampur kanda road) हो गया. इस घटना से दोनों भवनों के मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. प्रभावितों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके का मुआयना कर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए.

शिमला पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है. दरअसल, पुलिस ने कबाड़ ले जा रही गाड़ी से चोरी हुआ सामान बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में (Shimla Police recovered stolen goods) पता चला है कि यह सामान शहर के विभिन्न हिस्सों से चोरी हुआ था. डीएसपी हैडक्वार्टर कमल वर्मा ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने यह सामान किस से खरीदा था.

सिरमौर जिले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पंचायत प्रधान को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है. जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान द्वारा कार्य की पेमेंट को जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी. लिहाजा शिकायतकर्ता ने इसकी (bribery case in sirmaur) जानकारी विजिलेंस को दी. इसके बाद विजिलेंस ने पंचायत प्रधान को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर दबोचा.

