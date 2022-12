रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है. रेवाड़ी के रेलवे कॉलोनी में रविवार को एक महिला ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. हालांकि अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और न ही मृतक महिला के पास से कोई सुसाइड नोट मिला है. वहीं, शहर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव को भी परिजनों को सौंप दिया है. (Woman commits suicide by hanging in Rewari) (Suicide case in Rewari) (Suicide case in Rewari)

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला रेलवे कॉलोनी में रहने वाली 37 वर्ष की उषा ने अपने घर में चुन्नी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला अपने परिवार के साथ रेवाड़ी शहर के रेलवे कॉलोनी रेलवे क्वार्टर में रहती थीं. उषा का पति रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे में तकनीशियन के पद पर नौकरी करता है और अपने पूरे परिवार सहित रेलवे के क्वार्टर में ही रहता है. उषा के दो बच्चे हैं- एक लड़का है एक लड़की. (Rewari Railway Colony) (Suicide case in Rewari Railway Colony)

पुलिस ने बताया कि उषा का पति संजय रविवार को अपनी ड्यूटी पर था और दिन के समय दोनों बच्चे भी बाहर खेल रहे थे. खेलते-खेलते जब बच्चे अंदर गए तो उन्होंने शोर मचाया और आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए. जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शव को नीचे उतारकर नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कानोड़ गेट चौकी इंचार्ज सुमन लता ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा हो सकता है. सामान्य कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया है. उन्होंने बताया कि महिला के पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

