आज इन लोगों की फ्रेंड्स-रिश्तेदारों से होगी मुलाकात, कर सकते हैं नए रिश्ते की शुरुआत - 19 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है. आपकी लंबी योजनाएं पूरी होंगी. बिजनेस में नई योजनाएं बना सकेंगे. लोकहित के लिए किए गए प्रयासों से आपका मन खुश रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लोगों के सम्पर्क में बने रहेंगे. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा. आज अतिरिक्त मेहनत करना होगी. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा.

वृषभ

Taurus 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज परिश्रम की अपेक्षा कम फल प्राप्त कर सकेंगे. फिर भी आप दृढ़तापूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे. आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे. उनकी तरफ से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी सौम्यवाणी के कारण आप नए सम्बंध स्थापित कर सकेंगे. कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि दिखाएंगे. पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए भी समय अच्छा है. बाहर का भोजन ना करें. इससे पेट संबंधी कोई रोग हो सकते हैं.

मिथुन

Gemini 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. अत्यधिक इमोशन आपके मन को विचलित रखेंगे. आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में दिक्कत होगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा होगी. संपत्ति और वाहन खरीदने या बेचने के लिए आज समय उचित नहीं है. पर्याप्त नींद नहीं मिलने से आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. आपके लिए समय धैर्य रखने का है. जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.

कर्क

Cancer 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. काम में सफलता प्राप्त करने के कारण आपके आनंद और उत्साह में बहुत अधिक वृद्धि होगी. ताजगी और स्फूर्ति का अहसास होगा. आज मित्रों और सगे-सम्बंधियों से मिलना हो सकता है. कहीं यात्रा पर जाना हो सकता है. भाग्य आपके पक्ष में है. ऑफिस में आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. ज्यादा बोलने से आपको नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

सिंह

Leo 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपका दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. किसी लंबी योजना को बनाने में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. महत्वपूर्ण काम में मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा. दूर रहने वाले मित्रों और सम्बंधियों के साथ बातचीत होने से मन प्रसन्न रहेगा. आपकी आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. गुस्से के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आज के दिन को धैर्य के साथ गुजारें. ज्यादा कोई बड़ी योजना बनाने से बचें.

कन्या

Virgo 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपकी वाणी की मधुरता नए सम्बंध विकसित करने तथा कई जगहों पर लाभ कराने में सहायक होगी. आपके विचार अधिक समृद्ध होंगे. आप व्यापार में सफल होंगे. अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजनों और मित्रों से मिलकर आनंद का अनुभव होगा. उनकी तरफ से उपहार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन अधिक मजबूत बनेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.

तुला

Libra 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें. अन्य व्यक्तियों या परिजनों के साथ विवाद होने की आशंका है. आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी. अनावश्यक जगह पर धन खर्च होने से आप थोड़े दु:खी भी हो सकते हैं. तबीयत का ध्यान रखें. दुविधाएं और समस्याएं मन की शांति हर लेगी. आध्यात्मिकता और ईश्वर का स्मरण मन को शांति देगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा.

वृश्चिक

Scorpio 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको बिजनेस में लाभ हो सकता हैं. समय आपके साथ है. मित्रों और सगे-सम्बंधियों और बुजुर्गों से लाभ प्राप्त हो सकता है. लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा. यात्रा का अवसर मिल सकता है. आपका शरीर और मन आनंद से भरपूर रहेगा. आय के सोर्स में वृद्धि होगी. अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावना है. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा.

धनु

Sagittarius 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज के दिन आपका काम सफल होगा. नए काम का आरंभ कर सकेंगे. व्यापार के लिए बेहतरीन योजना बना सकेंगे. नौकरी में उच्च अधिकारी से सार्थक चर्चा होगी. पदोन्नति हो सकती है. दांपत्यजीवन में संतोष की अनुभूति होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है.

मकर

Capricorn 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन मिश्रित फल देने वाला होगा. आप अपने व्यवसाय और काम में नए विचार अमल में लाएंगे. आज आप साहित्य में रुचि लेंगे. आपको मानसिक अस्वस्थता का अनुभव भी हो सकता है. शारीरिक स्फूर्ति का अभाव होगा. संतान की चिंता रहेगी. ऑफिस में अधिकारियों के साथ किसी चर्चा या विवाद में ना पड़ें. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा. आपको लोगों का सहयोग मिलेगा.

कुंभ

Aquarius 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. व्यापारियों को भी अभी कोई नई योजना बनाने से बचना चाहिए. आपके मन में क्रोध और दुःख की भावना हो सकती है. स्वास्थ्य खराब रह सकता है. दुर्घटना होने का भय लगा रहेगा. ध्यान रखें. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. भगवान को याद करने तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से आपके मन को शांति मिलेगी.

मीन

Pisces 19 मई रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. व्यापारियों को आगे बढ़ने के बहुत से अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप के काम के लिए समय अच्छा है. आज आर्थिक लाभ होने से निवेश संबंधी कोई योजना बना सकेंगे. कलाकार और साहित्यकार कुछ अच्छी रचना करने के काबिल रहेंगे. बड़े लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. नए वस्त्र और वाहन खरीदने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मध्यम फलदायी है.