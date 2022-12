दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला बनीं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मेघना चौटाला टेबल टेनिस फेरडेरशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं. इस संबंध में टीटीएफआई की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. (Meghna Chautala TTFI President) (Dushyant Chautala wife Meghna Chautala) (president of Table Tennis Federation of India)

गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस: पैसे कमाने के लिए घर से निकले थे दोनों दोस्त, बन गए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे

राजस्थान के सीकर क्षेत्र में कुछ लोगों ने दिनदहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी (Gangster Raju Thehat shot dead) थी. इसमें हरियाणा के चरखीदादरी जिले को दो गैंगस्टर भी शामिल थे. राजस्थान पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इनके परिजनों का कहना है कि दोनों बेकसूर हैं.

कृषि मंत्री का अधिकारियों को निर्देश: जलभराव के पानी को निकलवाकर जल्द करवाएं फसलों की बिजाई

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जल भराव के कारण फसलों की बुआई में हो रही देरी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिन जिलों में जलभराव की समस्या है, उन जिले के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि, पानी की निकासी जल्द सुनिश्चित करें ताकि किसान समय पर फसलों की बुवाई कर सकें. पढ़ें पूरी खबर... (Sowing of crops in Haryana)

शक्ति सिंह गोहिल को बनाया गया हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी, नोटिफिकेशन जारी

कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सोमवार को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है. जबकि, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को तत्काल प्रभाव से राजस्थान कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. (Shakti Singh Gohil haryana congress in charge)

हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज, तीन मंत्रियों पर गिर सकती है गाज

एक बार फिर से हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल (haryana cabinet reshuffle) की सुबगुहाट होने लगी है. चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ मंत्रियों के कामकाज से हाई कमान खुश नहीं है. जिस वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है.

अंबाला में नहर में गिरी कार, पंजाब के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

अंबाला जिले के गांव इस्माइलपुर के पास नरवाना ब्रांच नहर में कार गिरने से पंजाब के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की डूबने से मोत हो गई. घटना के सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. पढ़ें पूरी खबर... (Road Accident in Amabala)

करनाल में दो बाइक चोर गिरफ्तार, सीआईए-1 की एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने बरामद की 6 बाइक

हरियाणा के करनाल में सीआईए-1 की (Anti Auto Theft Team of CIA-1) एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने दो बदमाशों (Two bike thieves arrested in Karnal) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से चोरी की 6 बाइक (CIA-1 recovered 6 bikes) जब्त की है, दोनों आरोपी आदतन बदमाश हैं और जमानत पर जेल से बाहर आए हुए थे.

इनसो का भिवानी के सीबीएलयू में प्रदर्शन, परीक्षा परिणामों में अनियमितता का आरोप

भिवानी के सीबीएलयू की परीक्षा शाखा द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के विरोध में इनसो के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने (INSO Protest at CBLU) प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी विद्यार्थी परीक्षा परिणामों को संशोधित कर फिर से जारी किए जाने की मांग (Memorandum to CBLU registrar) कर रहे हैं.

गोल्डी बराड़ का कथित साक्षात्कार सामने आया, दावा- अमेरिकी पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने यूट्यूब पर एक पत्रकार को दिए कथित साक्षात्कार में इन दावों का खंडन किया. साक्षात्कार की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि हिरासत को लेकर मान का दावा गलत है.

फरीदाबाद में दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में लापरवाही, कंस्ट्रक्शन कंपनी गंभीर आरोप

फरीदाबाद में दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है. वैसे तो ये एक्सप्रेस-वे भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, लेकिन फरीदाबाद में एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लापरवाही लोगों की जान भी ले रही है. (construction work of Delhi-Vadodara-Mumbai Expressway)