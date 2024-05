ETV Bharat / international

ईरान में हेलिकॉप्टर हादसा, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे सवार - Iran Presidents helicopter crash

By ANI Published : May 20, 2024, 7:36 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:41 AM IST

ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना ( AP )

तेहरान: ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल में मौत की खबर आई है. हेलीकॉप्टर घने कोहरे में पहाड़ी इलाके को पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ईरान के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी गई. इससे पहले ईरान टीवी की ओर से इस बारे में खबर दी गई. इसमें कहा गया कि दुर्घटनास्थल पर किसी के जीवित होने का पता नहीं चला है. ईरान टीवी की ओर से एक ट्वीट में दावा किया गया, 'बचाव दल ने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर की पहचान की. रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद राष्ट्रपति रायसी की खोज में किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला.' ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के बाद राहत -बचाव अभियान तेज कर दिया गया. ईरानी अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल पर खोज अभियान तेज कर दिया. इस बीच ईरान रेड क्रिसेंट ने दुर्घटना स्थल पर अपनी सेना भेजने का दावा किया. वहीं, बचाव दल ने ईंधन की गंध की सूचना दी. ईरान स्थित प्रेस टीवी ने इस संबंध में जानकारी दी. ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के मुख्य कमांडर मेजर जनरल होसैन सलामी ने भी पूर्वी अजरबैजान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत के उस जगह पर पहुंचे जहां ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की 'हार्ड लैंडिंग' होने की खबर है. ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन और कई अन्य लोग भी उस दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सवार थे. मजबूरन करानी पड़ी 'हार्ड लैंडिंग' : राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर को रविवार दोपहर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रांत के जोल्फा शहर में 'हार्ड लैंडिंग' करने के लिए मजबूर होना पड़ा. तस्नीम समाचार की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में नौ लोग सवार थे. इनमें तीन अधिकारी, एक इमाम और सुरक्षा दल के सदस्य शामिल थे. आईआरजीसी द्वारा संचालित मीडिया आउटलेट, सेपाह ने बताया कि हेलिकॉप्टर में नौ लोग सवार थे जिसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भी शामिल थे. इसके अलावा पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती, तबरीज के शुक्रवार के प्रार्थना इमाम मोहम्मद अली अलेहाशेम के साथ-साथ एक पायलट, सह-पायलट, चालक दल प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख और एक अन्य अंगरक्षक शामिल थे. रूस भेजेगा विशेष विमान: राष्ट्रपति रायसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के बाद चल रहे तलाशी अभियान में मदद के लिए कई देश आगे आए हैं. इस बीच रूस ने घोषणा की है कि वह उत्तरी ईरान में उस स्थान पर विशेष विमान और 50 पेशेवर पर्वतीय बचाव दल भेजेगा, जहां रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ. ईरानी राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए के हवाले से यह जानकारी दी गई है. आईआरएनए के अनुसार दो विशेष रूसी हेलीकॉप्टर आर्मेनिया से दुर्घटनास्थल पर भेजे जाएंगे. इसने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध में आदेश दिया है. यूरोपीय संघ की सहायता: यूरोपीय संघ (EU) ने भी ईरानी नेता का पता लगाने में सहायता के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ अपनी त्वरित प्रतिक्रिया सेवा सक्रिय कर दी है. संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय आयुक्त ने ईरानी अधिकारियों के अनुरोध का जवाब देते हुए सेवा की सक्रियता की घोषणा की. विशेष उपकरण कॉपरनिकस ईएमएस एक्सपोजर मैपिंग मानव बस्तियों और आबादी की उपस्थिति पर अत्यधिक सटीक और लगातार अपडेट जानकारी प्रदान करता है. ईरान ने तुर्की से मांगी मदद: इसके अलावा सीएनएन ने तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि ईरान ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की खोज में तुर्की से सहायता का भी अनुरोध किया. मंत्रालय ने कहा, 'ईरान ने नाइट विजन खोज और बचाव हेलीकॉप्टर का अनुरोध किया है.' मंत्रालय के अनुसार तुर्की छह वाहन और 32 पर्वतारोही खोज और बचाव कर्मियों को ईरान भेज रहा है. ईरानी विदेश मंत्री के कार्यालय ने रविवार को ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खोज और बचाव अभियान के दौरान उनके समर्थन के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सराहना की. राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी अजरबैजान की यात्रा के बाद ईरान वापस जा रहे थे, तभी रविवार दोपहर खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये भी पढ़ें- ईरान के राष्ट्रपति रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग, नहीं हो पा रहा संपर्क, पीएम मोदी ने जताई चिंता - Irans President Helicopter Landing

Last Updated : May 20, 2024, 10:41 AM IST