जींद में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का केस दर्ज - woman Suspicious death in Jind

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 20, 2024, 8:10 AM IST | Updated : May 20, 2024, 9:07 AM IST

Woman Suspicious Death in Jind

जींद: हरियाणा के जींद में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. खबर है कि सफीदों क्षेत्र के गांव मुआना में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक महिला के मायका पक्ष वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है. वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला मंदिर गई थी और वहां तालाब में गिरने के कारण उसकी मौत हुई है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सफीदों के नागरिक अस्पताल में रखवाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप: जानकारी के मुताबिक, पुलिस को दी शिकायत में गन्नौर निवासी कुलदीप ने बताया कि उसकी बहन दीपा (26) की शादी आठ साल पहले मुआना गांव के अनिल पुत्र राजेंद्र के साथ हुई थी. शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक रहा. लेकिन उसके बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देने लगे. उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. करीब 10 दिन पहले दीपा का फोन आया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. उसने पुलिस को भी फोन किया है. कई बार सुलझाया झगड़ा: जिसके बाद दीपा के ताऊ और चचेरा भाई वहां जाकर बातचीत कर मामला शांत कर आ गए थे. दीपा के जेठ सुनील ने उसे फोन कर कहा था कि दीपा को यहां से ले जाओ. उसने उनकी पुलिस बुलाकर नाक कटवा दी है. अगर नहीं ले गए तो उसे मार देंगे. कुलदीप ने बताया कि उस समय भी मामला शांत करवाया गया था. लेकिन शनिवार की शाम 6 बजे उनके पास फोन आया कि दीपा की मंदिर में तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई है. मृत महिला दीपा के मायका पक्ष वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और खुद भी मौके पर पहुंचे. वहां जाकर देखा तो चारपाई पर दीपा का शव पड़ा था और उसके सिर पर चोट के निशान थे. मुंह पर खून लगा हुआ था. उन्हें शक है कि ससुराल के लोगों ने ही उसकी हत्या की है. महिला पति ने आरोपों को बताया निराधार: वहीं मृत्तक महिला दीपा के पति अनिल ने मायका पक्ष के आरोपों को निराधा बताते हुए कहा कि वह गांव में आरओ रिपेयर करने का काम करता है. शाम करीब साढ़े 4 बजे घर पर आया तो दीपा ने कहा कि वह मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए जा रही है. उसके बाद वह गांव में आरओ की कंप्लेंड ठीक करने के लिए चला गया था. करीब साढ़े 5 बजे घर पर आया तो पाया कि घर के दरवाजे खुले पड़े हैं और पंखे इत्यादि चले हुए है. बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मी अभी तक घर नहीं आई हैं. जिसके बाद अनिल उसे देखने मंदिर गया. लेकिन दीपा उसे वहां पर भी नहीं मिली. अनिल ने बताया कि जब वह जोहढ़ पर गया तो वहां लोगों ने बताया कि दीपा जोहढ़ में डूबी हुई है. पुलिस कर रही मामले की जांच: वहीं, इस मामले में सदर थाना प्रभारी आत्मा राम ने बताया कि पति अनिल, जेठ सुनील, सास व ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा हो पाएगा कि दीपा की मौत कैसे हुई.

