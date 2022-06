जुलाई में जाफना से भारत के लिए उड़ान फिर शुरू करेगा श्रीलंका

श्रीलंका अगले महीने से उत्तरी जाफना प्रायद्वीप से भारत के लिए उड़ानें फिर शुरू करने जा रहा है. श्रीलंका के पर्यटन विकास प्राधिकरण का लक्ष्य साल के शेष महीनों में आठ लाख पर्यटकों को आकर्षित करने का है.

बीते सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3.91 लाख करोड़ रुपये घटा

शेयर बाजारों में जोरदार बिकवाली के बीच बीते सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 3.91 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई. सबसे अधिक नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और रिलायंस इंडस्ट्रीज को उठाना पड़ा.

Haryana civic elections: हांसी और बरवाला में मतदान जारी, मौसम खराब होने के बाद भी बूथों पर भीड़

हांसी (Haryana civic elections) में प्रधानी के लिए 7 और पार्षद के लिए 107 प्रत्याशी मैदान में हैं. बरवाला में चेयरमैन के लिए 11, पार्षद के लिए 93 पार्षद डटे हैं. हांसी शहर की सरकार बनाने के लिए शहर के कुल 63081 वोटर मत का प्रयोग करेंगे.

Water Crisis in Sirsa: पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम

सिरसा : गर्मियों में पानी की किल्लत कई लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है. सिरसा के लोग भी बीते कई दिनों से पानी की किल्लत (Water Crisis in Sirsa) झेल रहे हैं. जिसके बाद सिरसा वासियों ने अलग-अलग तरीके से प्रशासन का विरोध भी जताया है.

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: आरोपी कल्याणी को दो दिन की पुलिस रिमांड

नेशनल शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या (sippy sidhu murder case) के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गा है.

Internet service suspended in Faridabad: इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारियों को हो रही परेशानी, ऑनलाइन पेमेंट ना होने से नुकसान

फरीदाबाद में हिंसा (Agnipath Protest in Haryana) के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई (internet service down in Faridabad) है. इंटरनेट बेंद होने से व्यापारियों और दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ग्राहकों को भी सामान खरीदने में समस्याएं आ रही है.

पुन्हाना नगर पालिका में मतदान जारी, महिला मतदाताओं में दिख रहा उत्साह

हरियाणा ने निकाय चुनाव के लिए मतदान (haryana local body election) जारी है. नूंह जिले की पुन्हाना नगर पालिका (voting in punhana municiple committee) में भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है.

Sadhaura Municipal Committee Voting: साढौरा नगर पालिका में हो रही है सबसे ज्यादा वोटिंग

यमुनानगर की साढौरा नगर पालिका (Sadhaura Municiple Committee) के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी (Voting in sadhaura) है. साढौरा में कुल 13 वार्ड हैं और मतदान के लिए 13 बूथ बनाए गए हैं. साढौरा में सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं.

Municipal elections in Bhiwani: बारिश थमते ही मतदाता पहुंचे मतदान स्थल, वोटिंग जारी

भिवानी में 31 वार्डों व चैयरमेन पद के लिये चुनाव जारी (Municipal elections in Bhiwani) है. भिवानी के सभी 31 वार्डों में 140 बूथ बनाये गए हैं. हर बूथ पर 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.

Father's Day Special: टायर पंचर की दुकान लगाने वाले पिता ने दो बेटियों को बना दिया राष्ट्रीय खिलाड़ी

जून महीने के हर तीसरे रविवार को फादर डे मनाया जाता है. कई बड़े सितारों के पिता का कहानियां बेहद आम हैं. लेकिन कुछ पिता ऐसे हैं जो लाइम लाइट में तो नहीं होते मगर उनकी एक सोच बेटों के लिए त्याग समाज में मिसाल बन जाते हैं. हरियाणा के पानीपत में रहने वाले इंद्रपाल जांगड़ा भी पिता के तौर पर ऐसी एक मिसाल हैं.