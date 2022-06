.

Municipal elections in Bhiwani: बारिश थमते ही मतदाता पहुंचे मतदान स्थल, वोटिंग जारी Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

भिवानी में 31 वार्डों व चैयरमेन पद के लिये चुनाव जारी (Municipal elections in Bhiwani) है. भिवानी के सभी 31 वार्डों में 140 बूथ बनाये गए हैं. हर बूथ पर 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें. भिवानी में एक लाख 46 हजार के आसपास वोटर हैं. नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन पद (Election to the post of chairman in Bhiwani) के लिए 13 और पार्षद पद (councilor post election in bhiwani) के लिए 162 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव में किसी प्रकार की समस्या ना आये इसके लिए उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सभी बूथों का निरीक्षण किया है. भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल के अनुसार चुनाव शांति पूर्ण चल रहा है. शुरुआत में बारिश के कारण वोटर आने में कमी देखी गई थी, लेकिन बारिश थमते ही वोटिंग के लिए जनता का पहुंचना शुरू हो गया है.