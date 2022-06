.

Water Crisis in Sirsa: पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

सिरसा : गर्मियों में पानी की किल्लत कई लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है. सिरसा के लोग भी बीते कई दिनों से पानी की किल्लत (Water Crisis in Sirsa) झेल रहे हैं. जिसके बाद सिरसा वासियों ने अलग-अलग तरीके से प्रशासन का विरोध भी जताया है. सिरसा के गुरु नानकपुर के रहने वाले लोगों ने बस स्टैंड के पास रोड जाम कर (road jam for water in sirsa) दिया. बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से सिरसा में पानी की किल्लत है. गुरु नानकपुर के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे (Sirsa social news) हैं. लोगों के मुताबिक सिरसा में पेयजल संकट को लेकर वो कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला. जिसके बाद थक हारकर उन्हें सड़क जाम करनी पड़ी है.