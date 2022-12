भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कपड़े पर जेपी दलाल का तंज.

भिवानी: इन दिनों हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा है. वहीं, भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर निशाना साधा और उन्हें ये यात्रा 4-5 साल तक निकालने की बात कही. इस दौरान उन्होंने ठिठुरती सर्दी में भी राहुल गांधी द्वारा आधी बाजू की टी-शर्ट पहनने पर भी चुटकी ली. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये टिप्स देश की सेना को देनी चाहिए. आखिर इतनी ठंड में भी वे कैसे हाफ टी-शर्ट में रह लेते हैं. ( JP Dalal On dress of Rahul Gandhi ) (JP Dalal On Rahul Gandhi dress in Bharat Jodo Yatra)

बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिये. साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी कटाक्ष किए. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि यात्रा निकाल कर राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी प्रकार पैनिक लेने व घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है. (JP Dalal Reached Bhiwani) (Bharat Jodo yatra in Haryana)

भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल.

तथा कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश सर्दी से ठिठुर रहा है तो वही राहुल गांधी आधी बाजू की टी-शर्ट पहनकर घूम रहे हैं. उन्हें यह फॉर्मूला देश की सेना को भी देना चाहिए, जो ठिठुरन के बीच ड्यूटी करते हैं. (Haryana Agriculture Minister JP Dalal)

