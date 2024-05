ETV Bharat / bharat

पूरे सप्ताह हीटवेव का जारी रहेगा सितम, दक्षिण राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, जानें मौसम का हाल - Weather Forecast on 22 May 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 22, 2024, 8:47 AM IST | Updated : May 22, 2024, 9:28 AM IST

पूरे सप्ताह हीटवेव का जारी रहेगा सितम ( ETV Bharat )

हैदराबाद: पूरे देश में इस समय मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं. कहीं भीषण लू का दौर जारी है, तो कहीं जमकर बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे सप्ताह कई राज्यों राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में हीटवेव चलेगी. वहीं, दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने बताया कि केरल के पथानामथिट्टा और इडुक्की में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. केरल की जनता से सुरक्षा बरतने की अपील की गई है. इसके साथ-साथ मछुवारों से समुद्र में न जाने को भी कहा गया है. तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश की बात कही गयी है. तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है. जानिए राजधानी दिल्ली का मौसम

देश की राजधानी भी इस समय भीषण लू की चपेट में है, यहां तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जानकारी के मुताबिक दिन का तापमान 46 डिग्री तक जाने की संभावना है. लोगों से कहा गया है कि दिन के समय जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले वरना घर पर ही रहें. मौसम विभाग ने जताया अनुमान

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 72 घंटों में दिन के तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोत्तरी होगी. बता दें, पिछले तीन सालों से देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं. पढ़ें: आपके शरीर में अगर दिख रहे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान! हीट स्ट्रोक के हो सकते हैं संकेत - Symptoms Of Heat Stroke

