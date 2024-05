ETV Bharat / entertainment

'माय प्राउड, माय सपोर्ट...', उपासना कामिनेनी ने राम चरण के समर्थन के बारे में साझा किया दिलचस्प किस्सा - Upasana Kamineni Ram Charan

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 22, 2024, 8:45 AM IST | Updated : May 22, 2024, 8:59 AM IST

राम चरण संग उपासना कामिनेनी ( @upasanakaminenikonidela Instagram )

हैदराबाद: टॉलीवुड की पावरपैक जोड़ी, राम चरण और उपासना कोनिडेला, अपने लाइफ की हर अचीवमेंट्स उपलब्धि के लिए एक-दूसरे को श्रेय देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उपासना ने राम के बारे में एक किस्सा साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने प्रोफेशनल कारणों से उनकी हालिया ओमान जर्नी के दौरान उनका सपोर्ट किया. बीते मंगलवार को उपासना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर राम चरण के साथ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन में लाल दिल और स्माइली फेस वाले इमोजी के साथ लिखा, 'मेरा गर्व+1 राम चरण. मेरा सपोर्ट,जब मैं काम पर थी पिताजी का हाथ थामे. इस मुलाकात को इतना खास बनाने के लिए सभी जीवनसाथी को धन्यवाद (तस्वीर 3).' तस्वीरों में उपासना को फॉर्मल आउटफिट में देखा जा सकता है. जबकि राम पहाड़ के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं उपासना ने मस्कट, ओमान की अपनी यात्रा की तस्वीरों की एक सीरीज साझा की, जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरी कीं. तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में उपासना और चरण को ओमान की खूबसूरत वादियों के बीच तस्वीर क्लिक कराते हुए देखा जा सकता है. वहीं, पोस्ट में उन्होंने एक ग्रुप फोटो को भी जोड़ा है. इस यात्रा में उनके साथ उनकी बेटी क्लिन कारा कोनिडेला भी थीं. इस दौरान राम चरण ने ना सिर्फ पति बल्कि एक पिता का भी कर्तव्य पूरा किया. राम चरण वर्तमान में एस. शंकर के साथ 'गेम चेंजर' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने बुची बाबू सना के साथ एक प्रोजेक्ट भी साइन किया है, जिसमें जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका निभाएंगी. यह भी पढ़ें: WATCH : RRR स्टार राम चरण ने पत्नी संग किया मतदान, फैंस की भीड़ में घिरे RRR स्टार - Telangana Lok Sabha Election 2024

Last Updated : May 22, 2024, 8:59 AM IST