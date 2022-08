मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक, मनोहर लाल खट्टर

CM Manohar Lal thanks PM and Maruti Suzuki, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के खरखौदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति-सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया. Manohar Lal on maruti suzuki plant in sonipat.

PM नरेंद्र मोदी ने रखी मारुति सुजुकी प्लांट की आधारशिला बोले- भारत में एक साइलेंट क्रांति के आने की शुरुआत

mark 40 years of Suzuki Company in India प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में हरियाणा के लिए मारुति सुजुकी प्लांट की आधारशिला रखी. इस प्लांट के बन जाने से क्षेत्र में एक बड़ा विकास होगा. बता दें कि यह प्रदेश में सुजुकी कंपनी का यह तीसरा प्लांट है.

सोनीपत में ट्रैक्टर चालक ने मासूम को कुचला, लोगों ने बाइक को किया आग के हवाले

Child dies after hit by tractor in Sonipat, हरियाणा के जिला सोनीपत में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में मुरथल गांव में एक 10 साल के मासूम कन्हैया की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई. उसके बाद विरोध के चलते लोगों ने मुरथल मिमारपुर घाट रोड पर जाम लगा दिया. उन्होंने ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाया.

रेसलर पूजा नांदल के पति अजय नांदल की मौत का मामला, साथी पहलवान के खिलाफ दर्ज हुआ केस

Pooja sihag husband ajay nandal dies कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान पूजा सिहाग नांदल के पति अजय नांदल की शनिवार शाम को रोहतक में मौत हो गई. अब इस मामले में पुलिस ने अजय के दोस्त के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया है.

हरियाणा में 31 तक हल्की बारिश के आसार, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हरियाणा में 31 अगस्त तक मौसम बदलता रहेगा और कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. weather update of haryana

विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Case of threatening Badli MLA Kuldeep Vats साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को झज्जर से गिरफ्तार किया है. badali mla received threats

अज्ञात व्यक्ति ने 4 मोटरसाइकिलों में लगाई आग, पंचकूला के आशियाना कांप्लेक्स का है मामला

पंचकूला सेक्टर 20 स्थित आशियाना कांप्लेक्स में (Ashiana Complex Panchkula) देर रात चार मोटरसाइकिलों में आग लगाने का मामला सामने आया है. जिसके चलते चारों मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए. आशियाना कांप्लेक्स निवासी मनदीप ने सेक्टर 20 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शनिवार रात करीब 2:00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने (Unknown People Set Fire To The 4 Bikes) घर के बाहर खड़े चार मोटरसाइकल में आग लगा दी. आग की सूचना लगते ही अफरा-तफरी का माहौल मच गया और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन आग को नहीं बुझा सके. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच में जुट गई है.

सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे जेबीटी शिक्षकों पर पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन

JBT Teachers Protest Haryana हरियाणा के सीएम आवास का घेराव करने जा रहे जेबीटी शिक्षकों पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया. दरअसल टीचर्स के चंडीगढ़ कूच के एलान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी कर रखी थी. इसके लिए जगह जगह नाकेबंदी भी की गई थी. JBT Teachers Protest In Panchkula

सोनाली फोगाट हत्याकांड डीजीपी बोले- गोवा पुलिस के साथ है हरियाणा पुलिस, करेगी हर संभव मदद

भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड के बारे में हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कहा है कि हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस के संपर्क में है. गोवा पुलिस को हमसे जो भी मदद चाहिए वह निश्चित तौर पर दी जाएगी. डीजीपी ने बात रविवार को पानीपत में एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कही है.

कपास की फसल से ज्यादा मुनाफा होने से किसानों के चेहरे खिले

नूंह में कपास की खेती कर रहे किसानों को कपास की फसल के अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं. अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी झलक देखने को मिल रही है. बीते साल की अपेक्षा इस बार किसानों को कपास की फसल से ज्यादा मुनाफा हुआ है.