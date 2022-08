चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोनीपत के खरखौदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति-सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला (Foundation Stone Of Maruti Suzuki Plant At Sonipat) रखी. इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम स्थल से अपने संबोधन में सबसे पहले परियोजना के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार (CM Manohar Lal thanks PM and Maruti Suzuki) जताया. उन्होंने कहा कि व्यस्तताओं के बीच उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा.

PM ने खरखौदा में रखी मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला, मारुति-सुज़ुकी की सफलता भारत-जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक उन्होंने कहा कि मारुति-सुजुकी की सफलता भारत-जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है. बीते 8 वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों तक गए हैं. वहीं मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी द्वारा हरियाणा में तीसरा प्लांट स्थापित करने के निर्णय की सराहना (Manohar Lal on maruti suzuki plant in sonipat) की. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कदम है, जिसके माध्यम से 21वीं सदी का भारत 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. साथ ही हरियाणा की खुशहाली में यह नींव का पत्थर होगा.

ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरियाणा नंबर वन: इस परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का शुभारंभ होगा. इस प्लांट से करीब 11 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी कंपनी को हरियाणा में 4 दशक पूरे हो गए हैं. आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान है, उसे बनाने में इसने उल्लेखनीय योगदान किया है. उन्होंने कहा कि भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28 फीसदी का निवेश हरियाणा में है. हम B2B, G2G नहीं बल्कि H2H यानि हार्ट टू हार्ट के रिश्ते में विश्वास करते (40 years of Suzuki Company in India) हैं.

हरियाणा की बड़ी परियोजनाएं: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को दी गई बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने बहुत से प्रोजेक्ट्स हरियाणा को दिए हैं. इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे, कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे, बल्लबगढ़-मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम-सिकंदरपुर, फरीदाबाद-बल्लबगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटिड रेलवे ट्रैक, रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन और झज्जर स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.

निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल: 'हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर' के रूप में भी केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी तरह केंद्र सरकार का सहयोग हरियाणा को मिलता रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में हरियाणा न केवल निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है बल्कि राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है. कोविड महामारी के बावजूद अनेक बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और अब मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट लगाया है.

एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को आगे बढ़ाए. इसके लिए सक्षम नीतियों, गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कारोबारी सुगमता, उद्योग–अनुकूल परिवेश और प्रोत्साहन संरचना पर बल दिया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम उठाये हैं. उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करना भी सुनिश्चित किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में 40000 करोड़ का निवेश आया है. हम लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं. आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है.



