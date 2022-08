पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में अपनी मांगों को लेकर जेबीटी टीचर्स ने प्रदर्शन (JBT Teachers Protest In Panchkula ) किया. प्रदर्शनकारी टीचर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर के निवास का घेराव करने के लिए निकले थे. इस बीच जैसे ही प्रदर्शनकारी शिक्षक पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर के पास पहुंचे तो पंचकूला पुलिस (PANCHKULA POLICE) ने उन्हें रोक लिया. इसके बीच प्रदर्शनकारी शिक्षकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी (used Water cannon on JBT teachers) पड़ी. बता दें कि पुलिस ने शिक्षकों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी कर रखी थी.

क्या है मामला- बता दें कि हाइकोर्ट की डबल बेंच ने 20 जुलाई को दिए अपने फैसले में 9870 जेबीटी भर्ती के विज्ञापन की कटऑफ डेट को पूर्ण योग्यता रखने वाले आवेदकों को ही वैध करार दिया. पहली लिस्ट के सभी चयनित उम्मीदवारों सहित वेटिंग लिस्ट को 3 महीने की समय सीमा में समस्त आर्थिक लाभ सहित नियमित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. जबकि कटऑफ डेट के बाद 2013 में HTET पास करने वाले आवेदकों/टीचर्स को अयोग्य करार दिया था. 9 हजार 455 जेबीटी टीचर्स ने सरकार द्वारा हाइ कोर्ट के फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर रविवार को सीएम आवास के घेराव का एलान किया था. पंचकूला सेक्टर 5 में इनका धरना चल रहा (JBT Teachers Protest In Panchkula ) है.

पुलिस ने शिक्षकों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया.

क्या है जेबीटी टीचर्स की मांग