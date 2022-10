चंडीगढ़: देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर (India Weather Forecast) अभी भी जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है. इसके आलावा उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, मौसम विभाग की ओर से आज तक लिए हरियाणा के कई जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है. (Weather Update Hayrana)

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश होने की आशंका है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है. वहीं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बने चक्रवातीय दबाव के चलते आज भी प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बिगड़ा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को प्रदेश के कई इलाकों में कहीं भारी तो कहीं सामान्य बारिश होने के आसार हैं. उन्होंने कहा कि अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में विदा होते मानसून की अब तक की यह सबसे ज्यादा बारिश है. मौसम विभाग के अनुसार, अंबाला जिले में बारिश (Rain In Ambala) की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा सहित उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान, दिल्‍ली, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तराखंड में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से इन राज्‍यों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert in Haryana) जारी किया गया है. (Weather Forecast of Haryana)



जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान चंडीगढ़ 31°C 19°C अंबाला 31°C 19°C भिवानी 31°C 20°C फरीदाबाद 32°C 21°C फतेहाबाद 33°C 22°C गुड़गांव 33°C 20°C हिसार 32°C 19°C करनाल 31°C 19°C जींद 32°C 22°C कुरुक्षेत्र 31°C 19°C मेवात 30°C 20°C पंचकूला 30°C 19°C पानीपत 31°C 19°C रेवाड़ी 32°C 23°C रोहतक 31°C 20°C सिरसा 33°C 19°C सोनीपत 31°C 21°C चरखी दादरी 33°C 24°C



अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान (weather forecast of haryana) की बात करें तो सबसे कम तापमान सिरसा, पानीपत, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, अंबाला और चंडीगढ़ में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान फतेहाबाद, चरखी दादरी, सिरसा, गुड़गांव और फतेहाबाद में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.