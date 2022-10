आदमपुर उपचुनाव: नामांकन दाखिल करने पहुंचे आदमपुर से AAP उम्मीदवार सतेंद्र सिंह

आम आदमी पार्टी के आदमपुर उप चुनाव (Adampur by election) के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह थोड़ी देर में नामांकन करेंगे. इससे पहले उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की.

SYL के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के CM करेंगे बैठक

आगामी 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के सीएम एसवाईएल मुद्दे (SYL Issue) को लेकर बैठक करने वाले हैं. इस बात की जानकारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी है.

आदमपुर उपचुनाव : दिल्ली में जेजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज

हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है. बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. तो आज सभी की नजरें जेजेपी की बैठक पर टिकी हुई है. (Haryana Adampur by-election)

कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, पेड़ गिरने से 2 महिलाओं समेत नवजात बच्चे की मौत

कुरुक्षेत्र में पेड़ गिरने से झोपड़ी में सोए तीन लोगों की मौत हो (Three people died falling trees in Pehowa) गई. झोपड़ी के अंदर दो महिलाएं और एक पांच दिन का बच्चा था. आस-पास के लोगों की मदद से तीनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया,जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

करनाल में ढाबे पर दो युवकों की हत्‍या, खाना खाने के दौरान हुआ विवाद

सोमवार देर रात करनाल में डबल मर्डर (Double murder in karnal) का मामला सामने आया है. हत्या की इस वारदात को एक ढाबे पर अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की हत्या मामूली कहासुनी को लेकर की गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी.

Corruption In Kurukshetra: स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, कैंसर पेशेंट से मांगे 10 हजार रुपये

स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र में तैनात एक क्लर्क रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया (clerk arrested for taking bribe) है. आरोपी क्लर्क को विजिलेंस अंबाला की टीम ने गिरफ्तार किया है.

Loot In Rewari: रेवाड़ी में स्क्रैप व्यापारी से ढाई लाख रुपये की लूट, चाकू से किया हमला

Rewari crime news : रेवाड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्क्रैप व्यापारी को लूट ((Two and Half lakh Rupees looted in Rewari) लिया. बदमाश व्यापारी पर चाकू से वारकर 2.50 लाख रुपए छीन ले गए. वारदात दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास हुई. सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Arhtiyas protest in Charkhi Dadri: बाजरा खरीद न होने से आढ़तियों ने दी किसानों के संग आत्महत्या की चेतावनी

चरखी दादरी में बाजरे की खरीद न हो पाने से आढ़तियों में रोष देखा जा रहा है. आढ़तियों ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर फसल खरीद नहीं हुई तो वह किसानों के साथ मिलकर आत्महत्या कर लेंगे.

Firefighters Strike in Haryana: नगर परिषद और अग्निशमन के कर्मचारियों ने की एक दिन की भूख हड़ताल, मांगों पर अड़ा संघ

हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर एक दिन की भूख हड़ताल पर नगर परिषद और अग्निशमन के कर्मचारी बैठ गए (City Council employee strike in Fatehabad) हैं. फतेहाबाद नगर पालिका और अग्निशमन कर्मचारी संघ के बैनर तले भूख हड़ताल की जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और कौशल रोजगार निगम को भंग करने सहित कई मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है.

अंतर्रराष्ट्रीय बालिका दिवस: बेटियों को पहचान दिलाने के लिए पानीपत के भाई बहन की खास पहल, हर कोई कर रहा तारीफ

जहां एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देश में बेटियों को बढ़ावा देने का काम कर रही (initiative for Girls empowerment in Panipat) है. वहीं पानीपत के ये भाई बहन मोहित (22) और शीतल (26) भी बेटियों को अलग पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं. जिसके चलते ये भाई बहन बेटियों को पहचान दिलाने के लिए घरों के बाहर बेटियों के नाम की नेमप्लेट लगाने (girls name plate panipat) का काम कर रहे हैं