फतेहाबाद: फतेहाबाद में नगर पालिका और अग्निशमन कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के कर्मचारी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए (strike of city council and firefighters in haryana) हैं. नगर परिषद में 12 और नगर पालिका में पांच-पांच कर्मचारियों की आज भूख हड़ताल शुरू की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में एक दिन की भूख हड़ताल की जा रही है. नगर परिषद के कर्मचारियों ने कहा कि अगर फिर भी सरकार की ओर से उनकी मांगों को ना माना गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया ( firefighters strike in haryana) जाएगा.

फतेहाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ (Fatehabad Municipal Corporation Employees Union) के जिला सचिव विजय ढाका ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल स्वरोजगार निगम को भंग करने और कोरोना काल में कर्मचारियों की मृत्यु पर उन्हें उचित मुआवजा देने संबंधी मांगों को लेकर वह हड़ताल पर बैठे हैं. मंगलवार को फतेहाबाद नगर परिषद मेल के 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं.

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह भी उनका साथ दें. विजय ढाका ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो दिवाली के समय वह हड़ताल पर भी जा सकते (City Council employee strike in Fatehabad) हैं. उन्होंने कहा कि उनके हड़ताल पर जाने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वह कई बार सरकार से बातचीत कर चुके हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. यही कारण है कि अब उन्हें वह करताल का सहारा लेना पड़ा (Fatehabad Municipal Corporation Employees demand) है.

