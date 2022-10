करनाल: सीएम सिटी करनाल में दो लोगों की हत्या कर दी (Double Murder In Karnal) गई. हमलावरों ने हत्या की इस वारदात को घरौडा में स्थित एक पंजाबी ढाबे पर सोमवार देर रात को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की हत्या मामूली कहासुनी में की गई है. मृतकों की पहचान मनीष व नीरज के रूप में हुई है. जबकि एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है. देर रात डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंची. मर्डर वाली जगह को पुलिस द्वारा शील कर दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक देर रात करीब दस बजे अराई पूरा रोड पर जट्ट पंजाबी चिकन कार्नर पर खाना खाने बैठे दो पक्षों के युवकों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया. इस विवाद में घायल हुए युवक बिट्टू ने बताया कि एक बदमाश ने कांच की बोतल से उसके दो साथियों पर वार कर (Goon Attacked On Two Youth In Karnal) दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसे पकड़ कर बैठा लिया. इस बाद आरोपी एक युवक ने फोन के जरिए अपने साथियों को भी बुला लिया.

आरोप है कि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश लोहे की रॉड व हथियारों के साथ ढाबे पर पहुंचे. वहां बैठे मनीष नीरज और बिट्टू पर ताबड़तोड़ हमला बोल (two youths murdered at dhaba in karnal) दिया. ढाबे पर हुए इस खूनी संघर्ष के बाद हाहाकार मच गया. ढाबे के आस- पास सड़क खून के छींटों से लाल हो गई. विवाद में गांव रामपुरा गांव के रहने वाले नीरज व भोला कॉलोनी के रहने वाले मनीष ने मौके पर दम तोड़ दिया. विवाद की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. लोगों को घटनास्थल पर इक्कठा होता देख सभी हमलावर मौके से फरार हो गए. युवकों की हत्या किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर सीएचसी घरौंडा भिजवाया.



हत्या के बाद तनाव की स्थिति- ढाबे पर हुए हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं दूसरी ओर घरौंडा हॉस्पिटल में पहुंचे मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया जिसके बाद डीएसपी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी ने घटना में घायल हुए युवक से पूछताछ की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवाया. तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल बुलाया गया है. वही पुलिस ने वारदात स्थल से तीन बाइक को कब्जे में लिया है.