नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले सामने (Corona cases are increasing in Delhi) आ रहे हैं. हालात चिंताजनक बनी हुई है. बीते दिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़कर 10 हजार से ऊपर पहुंच गई. आठ लोगों की माैत भी हुई थी. काेराेना के बढ़ते मामले काे लेकर DDMA ने मंदिराें में आम लाेगाें के प्रवेश पर राेक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी गुरुवार काे दिल्ली के लगभग 2000 से ज्यादा मंदिरों में बीजेपी के नेताओं ने पूजा की.

बुधवार काे पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही के बाद आज उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए भाजपा के नेताओं ने (Worship for the long life of Prime Minister in Delhi) राजधानी दिल्ली के दो हजार से भी ज्यादा मंदिरों में महामृत्युंजय मंत्र जाप के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो सीधे तौर पर डीडीएमए के नियमों का उल्लंघन (BJP flouting DDM guideline) है. दाे हजार से ज्यादा मंदिरों में बीजेपी नेताओं ने प्रवेश कर डीडीएमए की जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाईं.



प्रतिबंध के बाद भी भाजपा नेताओं ने मंदिराें में पूजा की.

क्या कहा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने.

राजधानी दिल्ली में आज दो हजार से ज्यादा मंदिरों के अंदर दिल्ली बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की आयु की कामना को लेकर महामृत्युंजय जप और पूजा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने दिल्ली की माता झंडेवाली मंदिर में प्रधानमंत्री की लंबी आयु को लेकर पूजा पाठ किया और महामृत्युंजय जाप की शुरुआत की.

बैजयंत जय पांडा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही या फिर कहां से चूक हुई है उसके लिए सीधे तौर पर पंजाब की सरकार जिम्मेदार है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 13 प्वाइंट का उल्लंघन हुआ है जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है. बीजेपी के द्वारा आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना को लेकर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.