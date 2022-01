नई दिल्लीः राजधानी में शुक्रवार को अचानक मौसम में बदलाव ( weather changed) देखा गया. शुक्रवार देर रात से झमाझम बारिश (rain in delhi) का दौर शुरू हुआ तो वह शनिवार दिन भर जारी रहा. हालांकि, शाम को थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन फिर से शनिवार रात को भी अच्छी बारिश हुई. रविवार को बारिश थम गई लेकिन, इलाके में जलभराव (Water logging in Delhi) के कारण लाेगाें काे परेशानी हुई.

ख्याला इलाके का छठ पार्क तालाब बन ( Khyala Park became a pond) गया है. पार्क में जहां तक नजर जाती है, पानी ही पानी नजर आ रहा है. इस पार्क में छठ पूजा को लेकर घाट भी बना हुआ है, जिसमें कुछ पानी तो पहले से ही जमा था. छठ पूजा के बाद से ही एजेंसी की लापरवाही के कारण निकाला नहीं जा सका और फिर बारिश के बाद और पानी उसमें भर गया. आसपास के इलाके का यही एक मुख्य पार्क है. इस पार्क में पानी भरने का कारण पानी की निकासी का नहीं होना बताया (Delhi No drainage of water from Park) जा रहा है.

बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, देखिये वीडियाे में.

इसे भी पढ़ेंः सर्दी के मौसम में भी पानी को तरसे द्वारकावासी



जानकारी के अनुसार जब भी थोड़ी भी बारिश होती है तो पार्क में पानी जमा हो जाता है. शुक्रवार देर रात से हुई बारिश का असर इस पार्क में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है. हालात देखकर ऐसा लगता है कि अगले कई दिनों तक इस पार्क से पानी बाहर नहीं जा पाएगा. बारिश थमने के बाद भी कोई भी एजेंसी को इसकी फिक्र नहीं है ना ही पानी निकालने की कोई कवायद की जा रही है.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप