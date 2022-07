.

रायपुर में गाड़ी पर गिरा विशालकाय पेड़ Published on: 17 minutes ago

रायपुर के शंकर नगर इलाके में शनिवार दोपहर हल्की बारिश के दौरान एक विशालकाय पेड़ सड़क किनारे खड़ी कार पर जा (Huge tree fell on car in Raipur) गिरा. हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है. लेकिन कार को काफी नुकसान हुआ (Tree fell on car due to light rain in Raipur) है. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बड़ा पेड़ मिट्टी छोड़कर सीधे सड़क किनारे खड़ी कार पर जा गिरा. उस दौरान कार में ड्राइवर भी मौजूद था, कुछ सकेंड के फासले के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया. वह पेड़ सीधे गाड़ी के पिछले हिस्से में जा गिरा. भारी वजन गिरने के कारण गाड़ी का अलगा हिस्सा जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया. वही गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी से उतकर अपनी जान बचाई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम और नगर निगम का अमला भी पहुंचा.