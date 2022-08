.

कोरबा में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण Published on: 3 hours ago

कोरबा : जिले में स्वतंत्रता दिवस (azadi ka amrit mahotsav) के मुख्य कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण (Minister Jaisingh Agarwal hoisted the flag in Korba) किया. इस दौरान कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर संजीव झा और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह मौजूद (Independence Day Celebrations in Korba) रहे. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राष्ट्रध्वज फहराया उसके बाद परेड निरीक्षण कर सलामी (Indian Independence Day) ली. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए वाचन का उद्बोधन किया. इस कार्यक्रम में शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों, शासकीय विभाग के कर्मचारियों, कुछ समाजसेवी संस्थाओं को पुरस्कार वितरण कर उनका सम्मान किया गया.