रायपुर: गंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दो आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. Two accused arrested with fake notes in Raipur बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में आएंगे आरोपी चुना भट्टी स्थित बालाजी किराना स्टोर के पास इन नोटों को कमाने की फिराक में थे. fake notes seized in raipur पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपियों के पास से 2000 के 93, 500 के 93 और 100 के 184 नग जाली नोट जब्त किया है. raipur news update पकड़े गए आरोपियों के पास से इस विषय में पूछताछ करने पर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया. fake notes seized in raipur जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है.



मुखबिर की सूचना पर कारवाई: इस मामले को लेकर के गंज थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया की "पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट को खपाने की फिराक में घूम रहे हैं. Two accused arrested with fake notes in Raipur सूचना के बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की तो इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. raipur news update जिसके बाद पुलिस ने जय जयपुर शक्ति निवासी शिवप्रसाद मनहरे और पराग रात्रे को हिरासत में लिया है. fake notes seized in raipur पुलिस इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कर रही है."