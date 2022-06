रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार (Crime increased in Raipur) सवाल उठ रहे हैं. यहां बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं. दिन में भी लोगों (Raipur crime news) पर हमले की खबरें आ रही है. ताजा मामला बैजनाथ पारा का है. रायपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक पर जानलेवा ( Deadly attack on youth in Raipur ) हमला हुआ है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया. बघेल चकरभाठा स्थित बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में सवेरे 10ः45 बजे आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए और विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई.

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के रहने वाले चूड़ामणी सूर्यवंशी ने पैरा की कला से हजारों बच्चों को रोजगार देने का काम किया है. आज छत्तीसगढ़ का पैरा आर्ट्स छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी मशहूर है. पैरा आर्टिस्ट चूड़ामणी सूर्यवंशी ने 5 हजार से ज्यादा बच्चों को पैरा आर्ट सिखा कर रोजगार दिया है.

गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं. रायपुर थोक मंडी में मौसमी सब्जियां काफी सस्ती चल रही है. लेकिन टमाटर के दाम हाई हैं. भिंडी, बरबटी, प्याज सस्ती चल रही है. लौकी के दाम गुरुवार से दुगने हो गए हैं. हरी मिर्च भी सस्ती हो गई है. पत्तेदार सब्जियां महंगी चल रही है. मौसमी फलों को छोड़कर बाकी फलों के दाम ज्यादा है. देखिए रायपुर की थोक मंडी में सब्जियों और फलों के दाम क्या (Raipur Mandi Bhav Today)है.

बस्तर जिले के तोकापाल आरापुर से एक बड़ी हत्याकांड की खबर सामने आ रही है. शनिवार को घर में पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई ने मां, बहन और छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस घटना में मां की मौके पर ही मौत हो गई.

हिन्दू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है. हिन्दू धर्म में हर दिन, किसी न किसी भगवान को समर्पित है. मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. इसी तरह से रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है. इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं. हिन्दू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है.

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. यहां के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग संस्कृति और कला देखने को मिलती है. गोदना कला भी बस्तर की संस्कृति की विशेष पहचान है. गोदना कला को संरक्षित करने की उद्देश्य से बस्तर जिला प्रशासन की पहल पर गोदना कला प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है. आसना स्थित बादल एकेडमी में गोदना विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं. प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है. शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि मुंगेली में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया.

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में ट्रेलर चालक ने कार को सामने से ठोकर मार दी. जिसमें कार सवार दो लोग गंभीर घायल हो गए. दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जोगी कांग्रेस किसानों को खाद उपलब्ध कराने, धान शॉर्टेज वाली समितियों पर कार्रवाई की मांग सहित 7 सूत्री मांगों के साथ अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर को ज्ञापन सौंपा है.

