सरगुजा में नरवा गुरुवा घुरुवा बाड़ी योजना ने बदली जिंदगियां, अब गांव में ही आमदनी, रुक गया पलायन

छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरुवा घुरुवा और बाड़ी से अब गांवों की सूरत बदलने लगी है.

रायगढ़ में राष्ट्रीय एसटी आयोग की टीम का दौरा, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का किया मूल्यांकन

रायगढ़ में राष्ट्रीय एसटी आयोग की टीम ने दौरा किया. इस दौरे में उन्होंने सामुदायिक वन संसाधन और वनांचल क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में हो रहे कामों की समीक्षा ( Review of the works of forest walks in Raigarh) की.

बस्तर में कोसा की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी

बस्तर में रैली कोसा अब समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय के बीच एमओयू हुआ है. रेशम विभाग की तरफ से बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों को रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

धमतरी में आत्मानंद स्कूल में भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, स्कूल स्टाफ हटाने की मांग

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार वाहवाही लूट रही है. लेकिन धमतरी में आत्मानंद स्कूल में भर्ती प्रक्रिया पर असंतोष जताया जा रहा है.

कोरिया में महिला की हत्या, एक आरक्षक समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

कोरिया की पटना पुलिस ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस हत्याकांड में एक आरोपी पुलिस आरक्षक भी है.

रायपुर में कैशियर ने ही भतीजे के साथ रची थी 10 लाख की लूट की साजिश

रायपुर में कैशियर से लाखों रुपये के लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. रुपयों के लालच में कैशियर ने ही भतीजे के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी.

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी मध्यप्रदेश के शहडोल से पकड़ाया

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को केल्हारी पुलिस ने मध्यप्रदेश के शहडोल से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नाबालिग बालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर किशोर न्याय बोर्ड बैकुंठपुर में पेश किया गया है.

अंबेडकर हॉस्पिटल के ACI में ओसीटी आधारित कार्डियक ऑपेरशन में सफलता

रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में सोमवार को 3 मरीजों की सफलतापूर्वक थ्री डायमेंनशनल ओसीटी गाइडेड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर छत्तीसगढ़ की पहली ओसीटी आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई.

भूपेश बघेल का लुंड्रा दौरा, जानिये अंबिकापुर नगर निगम के ग्रामीण विधासभा का चुनावी गणित

छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के दौरे के दौरान मंगलवार को भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के लुंड्रा के दौरे पर रहेंगे. यहां भेंट मुलाकात के साथ कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

नवसंकल्प चिंतन शिविर के लिए नेताओं को दी गई अलग-अलग जिम्मेदारी: भूपेश बघेल

राजस्थान के उदयपुर जिले में 13 से 15 मई तक चलने वाले कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. बैठक में शामिल होने भूपेश बघेल भी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे. देर रात वे दिल्ली से वापस रायपुर लौटे.