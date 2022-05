कोरिया- पटना थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट की घटना हुई(Patna police thana Koriya) थी.जिसमे महिला की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में गौर करने वाली बात ये है कि आरोपियों मे एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है. जो रायपुर में पुलिस विभाग का वाहन चालक है. जो छुट्टियों में अपने गांव आया था. लेकिन झगड़े में शामिल हो गया.

कब की है घटना : पुलिस के मुताबिक 9 मई की सुबह करीब छह बजे महिला शशिकला पेड़ के नीचे बैठी थी. गांव के सुखल राम ने महिला को देखा और पास गया. महिला के शरीर में चोट के निशान थे. सुखलराम ने महिला को पानी पिलाया. पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई. इससे पहले महिला ने सुखलराम को बताया कि रविन्द्र खलखो, प्रकाश, अनिल ने रात के तीन बजे उसे लाठियों से पीटा (Woman beaten up with sticks in Patna)है.

शिकायत के बाद कार्रवाई : जिसकी शिकायत सुखल राम ने थाने में दी. शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी रविन्द्र खलखो ने बताया कि वह रायपुर में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ है. संपूर्ण कार्रवाई में पटना पुलिस की भूमिका सराहनीय रही.