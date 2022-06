कोरबा के कोयलांचल क्षेत्र में खदानों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. गुरुवार रात दीपका खदान में हुई एक घटना में एसईसीएल के सुरक्षा विभाग में पदस्थ एसआई बीके सिंह पर डीजल चोरों ने हमला बोल (SI of SECL was beaten up by diesel thieves in Korba )दिया. घायल सिंह ने बताया, "डीजल चोरों की संख्या 100 से अधिक थी.वह सभी हमारी ओर पत्थर फेंक रहे थे. किसी तरह हम वहां से जान बचाकर भागे. रात के 12 बजे अस्पताल में दाखिल हुए. पैर में काफी दर्द था. इसके बाद मुझे अपोलो रेफर कर दिया गया है."

बिलासपुर रेल मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई (Rail ARM dies after being hit by a train) है. सूचना के मुताबिक अमलाई में रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था. इस दौरान क्षेत्रीय रेल प्रबंधक काम का जायजा ले रहे थे, तभी कटनी बिलासपुर मेमू ट्रेन की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई. रेल ट्रैक का काम देखने एआरएम वहां पहुंचे थे, इस दौरान शाम 6:10 पर ट्रेन के आने के दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया और चपेट में आ गए. एसईसीआर जोन के तीनों मंडलों में इस समय अधोसंरचना विकास और लाइन कनेक्टिविटी का काम कराया जा रहा है. जिसके लिए ट्रैक पर काम चल रहा है.

रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने शुक्रवार को राजधानी में चिटफंड मामले को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की. जिसमें प्रदेश भर के अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ के पदाधिकारी शामिल हुए. एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि "रायपुर जिले के चिटफंड के अपराधों की समीक्षा, दर्ज प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के संम्पत्ति के चिन्हाकन, प्रकरण के फरार आरोपी डायरेक्टरों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली (review meeting in chit fund case in raipur)गई".

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले (Jashpur district of Chhattisgarh)की पहचान यहां की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पठारों एवं नदियों की सुंदरता तथा एतिहासिक रियासत से तो है ही. साथ ही साथ पिछले साढ़े तीन वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है . ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है.

नरवा विकास योजना का गठन होने के बाद आज मुख्यमंत्री भपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel)अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे (Narva Development Plan in Chhattisgarh) है. वन क्षेत्रों में भू जल संरक्षण एवं सँवर्धन हेतु 8 हजार नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य (Target to revive eight thousand Narva in Chhattisgarh) है. 6395 नरवा को उपचारित किया जा रहा है. इनमें से 2785 नरवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

कभी धमतरी में सफर करने वालों की पहली पसंद रही सिटी बसें आज कबाड़ में तब्दील हो चुकीं (Buses turning into junk in Dhamtari ) हैं. बसों के सड़क से गायब होने के बाद आज लोगों की समस्या बढ़ गई है. इधर प्रशासन बसों (City Bus Service in Dhamtari) को फिर से शुरू करने के लिए शासन स्तर पर पत्राचार कर रहा है. लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है. महंगाई और कोरोना ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रखी है. ऐसे में ग्रामीणों को शहर तक आने-जाने के लिए शुरू की गई सस्ती सेवा भी वेंटिलेटर पर है.

बिलासपुर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर विकास अधोसंरचना और लाइन कनेक्टिविटी को लेकर कई यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. यात्री सफर करने से पहले रद्ध गाड़ियों के लिस्ट जरुर देंखे. बोर्ड ने इस बार एक्सप्रेस और मेमू मिलाकर करीब 35 यात्री ट्रेनों को रद्ध किया है. इस बार रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे, झांसी रेल मण्डल के पामा-रसूलपुर गोगूमऊ -भीमसेन जंक्शन सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का कार्य किये जाने के लिए ट्रेनों को रद्ध किया है. उत्तर मध्य रेलवे, झांसी रेल मण्डल के पामा-रसूलपुर गोगूमऊ -भीमसेन जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा.

रायपुर जिले के धरसीवा थाना अंतर्गत नम्पा स्टील फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को धरसीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया (Arrested for theft in Dharsiwa Nampa Steel Factory) है. आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है.आरोपियों ने बंद पड़ी फैक्ट्री की रेकी करने के बाद बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था.

कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के गांव आमाटिकरा में ग्रामीण फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. एक की मौत हो गई (Youth dies in Amatikara village of Korba) है, जबकि 22 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हो गए हैं. जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आमाटिकरा में बीती रात ग्रामीण बकरा भात के भोज में शामिल हुए थे. जिसके बाद से स्थिति खराब हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. जिन ग्रामीणों की हालत खराब है, उन्हें पोड़ी उपरोड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चिंता जाहिर करते हुए लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया है. सीएम भूपेश बघेल ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है. प्रदेश में कोरोना को लेकर गुरुवार की स्थिति देखें तो पूरे प्रदेश में 9 हजार 864 सैंपल की जांच की गई जिसमें 114 लोग कोरोना संक्रमित मिले. गुरुवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.16 है. (chhattisgarh corona update today )

