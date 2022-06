रायपुर : नरवा विकास योजना का गठन होने के बाद आज मुख्यमंत्री भपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel)अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे (Narva Development Plan in Chhattisgarh) है. वन क्षेत्रों में भू जल संरक्षण एवं सँवर्धन हेतु 8 हजार नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य (Target to revive eight thousand Narva in Chhattisgarh) है. 6395 नरवा को उपचारित किया जा रहा है. इनमें से 2785 नरवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.



वनविभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को तोहफा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Gift to Chhattisgarh State Forest Development Corporation)के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया. नवा रायपुर के सेक्टर 26 में 5 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला भवन निर्मित किया गया है. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने लोकार्पण किया. इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया है.

कार्यक्रम में कौन-कौन मौजूद : वन मंत्री मोहम्म्द अकबर(Forest Minister Mohammad Akbar) , नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी इस अवसर पर उपस्थित हैं.