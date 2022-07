राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया (Impact of Udaipur incident on Chhattisgarh) है. भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन किया है.

1 जुलाई 1992 को भिलाई गोलीकांड की 30वीं बरसी के रूप में शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी (Chhattisgarh Mukti Morcha celebrated martyrdom day in Bhilai) गई. गोलीकांड की इस घटना ने भिलाई ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया था. इस गोलीकांड में 16 लोगों की मौत हो गई थी. इस दिन को याद करते हुए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को श्रद्धांजलि दी.

देवभोग में लिपिक ने एक महिला की ऋण पुस्तिका देने के लिए रिश्वत मांगी. रिश्वत देने की हैसियत महिला में नहीं थी.उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. ऐसे में उसे सामने तहसीलदार दिखाई दिए. इसके बाद बुजुर्ग महिला ने वो किया जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाए.

उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ (Hindu organizations called Chhattisgarh bandh) में लोगों का गुस्सा देखा जा रहा (Kanhaiya Lal murder in udaipur of Rajasthan) है. छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दो जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है.

राजनांदगांव पुलिस ने सीमा-पार क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी 'शू झू पान' मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की क्रिप्टोकरंसी सीज की है Global anti scam organization के अनुसार 'शू झू पान' स्कैमर्स दुनिया भर में पीड़ितों से हर साल अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करते हैं.

लोग कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविजन का उपयोग ज्यादा कर रहे (how to avoid cervical spondylosis Lumbar strain) हैं. मोबाइल पर गर्दन झुकाकर बात करते हैं. बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते ( Lumbar strain Symptoms) हैं. कंप्यूटर ऑपरेट करते समय भी गर्दन झुकी रहती है. यही वजह है कि सर्वाइकल की समस्या आजकल ज्यादा हो (Symptoms of cervical and lumbar pain) रही है.

पंडरिया ब्लाक के नगर पंचायत पांडातराई में भाजयुमो और नगरवासी ने नगर पंचायत का उग्र घेराव (Uproar over demand for lease in Pandariya Nagar Panchayat) किया. जहां भाजयुमो और नगरवासियों ने नगर भ्रमण करते हुए नारेबाजी की. साथ ही नगर पंचायत के ऊपर आक्रोश दिखाते हुए. नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर घेराव किया.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम (PCC Chief Mohan Markam) का तीन साल का कार्यकाल 29 जून 2022 को पूरा हो (Congress can change the face of the post of president in Chhattisgarh) गया. कांग्रेस पार्टी के अंदर अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मोहन मरकाम के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी जगह प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी और नेता को सौपी जाएगी. चर्चा इस बात की भी चल रही है कि क्षेत्रीय या जातिगत संतुलन बनाने के लिए चुनावी रणनीति के तहत, क्या तीन कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाये जाएंगे ? प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनन्द शुक्ला ने बताया कि "अगस्त-सितंबर माह तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी."

छत्तीसगढ़ में जुलाई का महीना आ चुका है. ऐसे में बीते जून माह में औसत से कम बारिश पूरे प्रदेश के जिलों में दर्ज की (less rain in chhattisgarh in june) गई. जिससे अब किसानों के माथे में चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं.

जशपुर जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर दस्तक दे रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने एक सप्ताह के दौरान 15 संक्रमितों को चिन्हांकित किया (Fifteen infected were found in a week in Jashpur) है. संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कोरोना व्यवस्था को नए सिरे से संवारने का काम शुरू कर दिया है. कंट्रोल रूम और आइसोलेशन वार्ड के साथ गंभीर मरीजों के लिए अलग से आईसीयू की व्यवस्था के साथ अंतरराज्यीय सीमा पर निगरानी बैठाने की तैयारी की जा रही है. संक्रमित मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है.

