गरियाबंद :देवभोग में लिपिक ने एक महिला की ऋण पुस्तिका देने के लिए रिश्वत मांगी. रिश्वत देने की हैसियत महिला में नहीं थी.उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. ऐसे में उसे सामने तहसीलदार दिखाई दिए. इसके बाद बुजुर्ग महिला ने वो किया जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाए.महिला तहसीलदार के पास गई और हाथ जोड़कर अपनी बात रखी. आखिर में महिला ने अपना सिर तहसीलदार के कदमों में रख दिया और गुहार लगाई कि मेरी ऋण पुस्तिका बिना रिश्वत लिए देने का कष्ट (Help sought after falling at the feet of Tehsildar in Gariaband) करें.

''साहब..मेरी ऋण पुस्तिका दिला दो...बाबू मांग रहा है पैसे''

गरियाबन्द के देवभोग में ऋण पुस्तिका के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया (Bribery case for loan book in Devbhog of Gariaband) है. देवभोग में कलेक्टर के दौरे में इसकी शिकायत करने कोदोबेड़ा से जब 60 वर्षीय महिला सुन्दरमणि आवेदन लेकर विश्राम गृह पहुंची. तब इसका खुलासा हुआ. दौरे के बाद कलेक्टर विश्राम गृह आने के बजाए व्यस्तता के कारण वापस मुख्यालय लौट गए. लेकिन आवेदन लेकर कलेक्टर का इंतजार कर रही बुजुर्ग के पास तहसीलदार पहुंचे.

महिला ने बताई आपबीती : अधिकारी को देखकर महिला फफक कर रो पड़ी. महिला गिड़गिड़ाते हुए अफसर के पैर पर गिर गई. उसने बताया कि '' गुम हो चुके ऋणपुस्तिका के लिए आवेदन की प्रक्रिया नायब तहसीलदार के दफ्तर में पूरी हो गई (Tehsildar sweating heart in Devbhog) है. पर वहां का बाबू पुस्तिका देने के लिए पैसे मांग रहा है. प्रक्रिया के नाम पर पहले ही महिला ने बाबू को 1700 रुपये दे दिए थे. मामले में तहसीलदार ने तत्काल पीड़िता को दफ्तर ले जाकर पुस्तिका बनवा कर दी. रिश्वत मांगने वाले बाबू को नोटिस भी थमाया गया (Tehsildar provided loan book in Devbhog) है.