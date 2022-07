पंडरिया : पंडरिया ब्लाक के नगर पंचायत पांडातराई में भाजयुमो और नगरवासी ने नगर पंचायत का उग्र घेराव (Uproar over demand for lease in Pandariya Nagar Panchayat) किया. जहां भाजयुमो और नगरवासियों ने नगर भ्रमण करते हुए नारेबाजी की. साथ ही नगर पंचायत के ऊपर आक्रोश दिखाते हुए. नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर घेराव किया. इस दौरान रहवासियों ने बेरीकेड्स तोड़कर पुलिस के साथ झूमाझटकी (Clashes between police and residents in Pandariya) की. बाद में पुलिस की समझाईश के बाद रहवासी मानें.

पंडरिया में पट्टे की मांग को लेकर रहवासियों का हंगामा

सरकार पर आरोप : भाजयुमो ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए (BJYM allegation on Congress in Pandariya) कहा कि '' कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में ये वादा किया था. जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी. तब गरीबों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा. लेकिन आज कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरा होने को है. लेकिन अभी तक किसी गरीब को पट्टा नहीं दिया गया है. आज कांग्रेस सरकार अनेकों वादा करके सत्ता में आई है. लेकिन सरकार अभी तक किसी के भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है.'' उपाध्यक्ष तुकेश चंद्रवंशी ने बताया कि ''आज आवास में कार्य आदेश देने से पहले 5300 का रसीद काट रहे हैं. जिसका कोई प्रावधान नहीं है. गरीबों को कार्य आदेश लेने के लिए महीनों महीनों चक्कर काटना पड़ रहा हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अध्यक्ष लोगों को घुमा रहे हैं.''

पट्टे के लिए उग्र आंदोलन : मंडल अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी ने बताया कि ''आज नगर की समस्या को लेकर भाजयुमो ने उग्र आंदोलन किया. जिसमें नगर की समस्या को लेकर भारी मात्रा में नगरवासी माता बहनें और नगरवासी शामिल हुए.'' आंदोलन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थी. आंदोलन के कारण पंडरिया तहसीलदार प्रकाश यादव (Pandariya Tehsildar Prakash Yadav pacified the people) ने रहवासियों को एक माह में पट्टा वितरण करने की बात कही.जिसके बाद आंदोलन शांत हुआ.