रायपुर : सहित प्रदेश के कई शहरों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के कुछ स्थानों पर औसत से अधिक बारिश हुई (below average rain recorded in chhattisgarh ) है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून ने 16 जून से दस्तक दे दी है. लेकिन प्रदेश के अधिकांश शहरों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. जून महीने में पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा देखने को नहीं मिली(less rain in chhattisgarh in june) है. मौसम विभाग का अनुमान है कि इसकी भरपाई आने वाले महीने जुलाई और अगस्त में (rain forecast in chhattisgarh in july august) होगी. प्रदेश में औसत से कम बारिश 74% जशपुर जिले में हुई है. प्रदेश में औसत से अधिक बारिश 35% कवर्धा जिले में हुई है. 1 जून से 30 जून की बात करें तो प्रदेश में औसत बारिश की तुलना में 29% बारिश कम हुई.

बीत गया जून...क्या रूठ गया है मॉनसून

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे (Meteorologist BK Chhindalore) ने बताया कि " बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है.प्रदेश के राजनांदगांव और जांजगीर जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में जशपुर जिले में 74% कम बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही कवर्धा जिले में 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में औसत से कम बारिश हुई है और कुछ जिलों में बारिश की स्थिति सामान्य बताई गई है."