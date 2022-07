रायपुर: राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया (Impact of Udaipur incident on Chhattisgarh) है. भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ बंद के आवाहन का समर्थन किया है. छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर के भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आज भाजपा जिला कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. जिसमें कल रायपुर बंद को लेकर रणनीति बनाई (BJP made strategy regarding bandh in Raipur) गई.





बीजेपी ने किया बंद का समर्थन : रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी (Raipur District President Srichand Sundrani) ने कहा "राजस्थान के उदयपुर में की गई कन्हैया की हत्या ऐसा लगता है कि राजस्थान में अपराधियों को सरकार का भय नहीं है। राजस्थान के अपराधी बेखौफ होकर देश में भय और आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं. भारत की जनता अब शांति से नहीं बैठेगी. भारत की जनता ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी. विश्व हिंदू परिषद ने कल छत्तीसगढ़ बंद का आवाहन किया गया है. भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई रायपुर को बंद कराएगी. भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन करती है."



क्या-क्या रहेंगे बंद : रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा "2 जुलाई को रायपुर में सभी दुकानें बंद होगी सभी पेट्रोल पंप बंद होंगे. स्कूल , कॉलेज , सिनेमा , थिएटर सब बंद होंगे. मेरी अपील है व्यापारियों से , पेट्रोल पंप मालिकों और शैक्षणिक संस्थाओं से कल सभी अपना अपना संस्थान बंद रखें. सनातनी लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है अब समय आ गया. हम सब को एकजुट होने का और असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम सभी मिलकर एक साथ आवाज उठाएं. "





कब से हो रहा प्रदर्शन : बता दें कि कल विश्व हिंदू परिषद , बजरंग दल भारतीय रक्षा मंच ने पूरे देश में राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना का विरोध कर आक्रोश रैली निकाली (Hindu organizations call for bandh in Chhattisgarh) थी. इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से भगत सिंह चौक तक भी आक्रोश रैली निकाली गई. जिसमें सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद , बजरंग दल और भारतीय रक्षा मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारतीय रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली में हनुमान चालीसा पढ़ और आरोपियों का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया था.